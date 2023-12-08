جولة للجزيرة مباشر في خان يونس بعد توغل جيش الاحتلال شمال المدينة (فيديو)

أجمع عدد من سكان مدينة خان يونس أن الوضع العام في المدينة خطير جدا ويبعث على الخوف، في ظل استمرار توغل الآليات العسكرية وقصف الطيران الإسرائيلي لأحياء المدينة.

وقال أحد شباب المدينة “طلب منا جيش الاحتلال إخلاء الدار قبل تفجيرها واضطررنا للخروج والبحث عن ملاذ آمن خارج المدينة”.

وأضاف نازح أخر “هربنا من أجل أطفالنا وتجنبا لمزيد من الغارات”، فيما قال آخر إن “الوضع صعب جدا ويدعو إلى الخوف في ظل القصف المستمر والاشتباكات المتقطعة”.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر الوضع العام في خان يونس وتحديدا في شارع المحطة شمال المدينة، حيث كانت الآليات العسكرية الإسرائيلية تقوم بعمليات توغل مدعومة بطائرات الاحتلال التي كانت تحلق في جولات استطلاعية فوق أحياء المدينة بحثا عن عناصر من المقاومة الفلسطينية.

وبدت شوارع المدينة خالية من السكان باستثناء عدد قليل من المارة الذين حزموا أمتعتهم وشرعوا في التوجه نحو الشاطئ بحثا عن مكان أكثر أمنا.