حكومة غزة تتهم “أونروا” بممارسة “دور غامض” في ترويع سكان القطاع (فيديو)

اتهم مكتب الإعلام الحكومي بغزة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنها “تمارس دورا غامضا في ترويع السكان في غزة”.

وقال إسماعيل الثوابتة المدير العام للمكتب، الجمعة، إن وكالة الأونروا “تمارس دورا غامضا في إذلال الناس وإهانتهم بتوقفها عن مساعدتهم في صرف أكياس الدقيق في بعض الأماكن أو انتهاج سياسية بطيئة جدا في صرف توزيع الدقيق في بعض الأماكن الأخرى”.

وأضاف الثوابتة: “من خلال متابعتنا الميدانية تبين لنا أن هناك تباطؤا متعمدا من قبل الأونروا في توزيع الدقيق وكأنها لا تريد لهذه الأزمة ان تنتهي”.

وطالب المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي بغزة بإنهاء أزمة المواد الغذائية الأساسية في غزة والتي تشمل الدقيق والأرز والسكر والملح.

وقال: نحذر الأونروا والعالم بأن قطاع غزة يتعرض لسياسية تجويع وتعطيش ممنهجة.

وفي اليوم الـ 63 من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن عدد شهداء القصف الإسرائيلي بلغ 17490 منهم 7870 طفلا و6121 امرأة بينما وصل عدد المفقودين إلى 7780.