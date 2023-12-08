سامح شكري: الحكم في غزة أمر يقرره الشعب والسلطة هي الممثل الشرعي للفلسطينيين (فيديو)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن “الحكم في غزة أمر يقرره الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب”.

وأضاف شكري في حوار له مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يوم الخميس، أن الحكومة المصرية تعمل بتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية لاحتواء مزيد من التصعيد العسكري في غزة وتخفيف حدة الوضع الإنساني جراء استمرار الحرب.

وأوضح شكري أن تعامل الحكومة المصرية مع حماس خلال السنوات الماضية كان برغبة من إسرائيل في أن يكون هناك وسيط يتم التعامل معه خلال النزاعات.

وأضاف أن مصر ظلت تقوم خلال المواجهات العسكرية بين إسرائيل والمقاومة الإسلامية بدور الوساطة القائمة على أولوية التسوية السياسية وتلافي أسباب التصعيد العسكري، مشددا على “أن استمرار الاحتلال هو الذي أضفى مزيدا من الشرعية على المقاومة الفلسطينية”.

وأوضح شكري أن الحكومة المصرية تعمل على دعم السلطة الفلسطينية في الإشراف على جميع القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني، مؤكدا أن سياسات إسرائيل في الضفة الغربية ساهمت في تردي قدرة السلطة الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها.

وقال إن مصر ستفعل ما بوسعها من أجل السعي لإقامة دولة فلسطينية وتطبيق حل الدولتين.