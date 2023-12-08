سامح شكري: مصر لا تدعم النزوح ولا تريد أن تكون متواطئة في تصفية القضية الفلسطينية (فيديو)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده “لا تدعم النزوح من قطاع غزة ولا نريد أن نكون متواطئين في تصفية القضية الفلسطينية”.

وأضاف شكري في لقاء حواري بالمجلس الأطلسي في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني يعارض أي شكل من أشكال النزوح. وأن التهجير القسري الداخلي لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني يمثل انتهاكا صريحا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني.

وشدد شكري أن أمن مصر “معرض للخطر بسبب خطر النزوح وزيادة الأعمال الإرهابية في المنطقة”.

واعتبر أن أي حديث عن مستقبل قطاع غزة يجب أن يرتبط بالضفة الغربية وليس كأرض منفصلة.

عاجل | وزير الخارجية المصري: إسرائيل دولة جارة ولدينا أسس صلبة في العلاقات قائمة على اتفاق السلام الذي أثبت قدرته على الصمود وتخطي التحديات — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) December 8, 2023

وقال إن حل الدولتين هو الحل الوحيد للخروج من النزاع والولايات المتحدة لديها القدرة على تحفيز الطرفين من أجل تنفيذه.

وعن توقعاته بشأن مستقبل قطاع غزة في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي، قال وزير الخارجية المصري “لا نعلم إلى متى ستستمر هذه الحرب لكن الأهم الآن هو العمل على إنهاء الأعمال العدائية”.

وأضاف أن ما يقارب مئة شاحنة تدخل يوميا قطاع غزة، “لكن هذا غير كاف على الإطلاق لسد الاحتياجات الطبية والغذائية والإنسانية في القطاع”.

وأكد شكري أن معبر رفح “مفتوح بشكل دائم ولم يتم إغلاقه لتسهيل حركة الأفراد من غزة إلى مصر لأغراض التعليم والسفر والعلاج”.