شهداء ومصابون يصلون إلى مستشفى ناصر بعد قصف منزل في خان يونس (فيديو)

وصل عدد من الشهداء والإصابات إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، بعد قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة “قيزان النجار” جنوب خان يونس.

واستقبل المستشفى عددا من الجرحى فاق طاقته الاستيعابية، ووصل الجرحى عبر سيارات الإسعاف التي كانت تنقل أكثر من جريح في وقت واحد.

وهرعت الطواقم الطبية والأهالي إلى نقل المصابين إلى داخل المستشفى، ووصل بعضهم إليه وهو شهيد.

ودار قتال في خان يونس، أمس الخميس، بإسناد جوي وبحري إذ وصلت دبابات وجرافات إسرائيلية إلى المدينة الكبرى جنوب القطاع، كما اشتبك مقاتلو حماس مع جيش الاحتلال شمالا في مدينة غزة ومنطقة جباليا المجاورة.

وارتفعت حصيلة الضحايا في القطاع جراء القصف الإسرائيلي لتبلغ 17177 شهيدا، نحو 70% منهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

وفجر اليوم الجمعة أفادت الوزارة باستشهاد 40 شخصا بغارات قرب مدينة غزة، وعشرات آخرين في جباليا شمالا، وخان يونس جنوبا.