صدمة شاب في غزة تلقّى خبر استشهاد أقاربه عبر شاشة التلفاز (فيديو)

صُدم شاب فلسطيني لحظة تلقّيه نبأ استشهاد عمه وأولاد عمه، عبر شاشة التلفاز أثناء متابعته أخبار الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من شهرين.

يقول الشاب “عشنا 47 يوم في الحرب بخيمة واحدة في شمال قطاع غزة، أنا اتحاصرت في المستشفى الإندونيسي وخرجت مع الصليب الأحمر لما خرج النازحين والجرحى من المستشفى، بعدت عنهم غصب عني وإلا كان الحين ممكن أكون معهم شهيد”.

وتابع بأسى وهو يعدد أحباءه الذين فقدهم “اليوم تفاجأت بخبر استشهادهم: عمو أبو سرور، هي (هذا) محمود ابن عمي، وهي جنبه أخوه أحمد، وهي عمتي أم سرور، يوسف وسرور، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وأضاف أن جيش الاحتلال سحبوهم وأعدموهم ميدانيًا داخل مدرسة للإيواء، مشيرًا إلى أن قنّاصًا إسرائيليًا أعدم حفيد الشهيد أبو سرور أمس على باب المدرسة، وردد متحسّرًا “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتجاوزت حصيلة الضحايا في القطاع 17 ألف شهيد، نحو 70% منهم من النساء والأطفال.