طفل فلسطيني أصيبت قدماه بقصف إسرائيلي يتمنى السفر للعلاج في الخارج (فيديو)

حكى طفل فلسطيني مصاب اللحظات الأولى بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل أسرته في منطقة الشجاعية بمدينة غزة.

وقال جهاد مؤمن شلح لكاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، إنه كان نائما ولم يشعر بشيء إلا وسقف المنزل ينهار فوق جسمه.

وأضاف جهاد الذي يرقد في المستشفى أنه لم يقو على تحريك رجليه ولا يديه بسبب تراكم الطوب عليهما.

وقال الطفل إنه ظن أنه فقدَ أطرافه إلى أن انتشله أحد المنقذين من تحت الركام ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وأضاف الطفل المصاب أنه كان سيفقد حياته لو بقي تحت الركام بعض الوقت، وقال متأثرا “كنت سأودع الحياة لو بقيت هناك”.

أُجريت لجهاد عملية زرع بلاتين في رجليه، وقد ملأت الجروح سائر جسمه، وبدت في وجهه كدمات بالغة.

وقال الطفل إنه يشعر بألم شديد في إحدى رجليه وإن جروحا بالغة تملأ بطنه وجسمه، وقد بدأ الأطباء في مجمع الشفاء الطبي تكثيف الجهود لتوفير العلاج له.

يتمنى جهاد أن يسافر إلى الخارج لتلقي العلاج والتمكن من المشي على قدميه مرة أخرى.

وارتفعت حصيلة الضحايا في القطاع جراء القصف الإسرائيلي لتبلغ 17177 شهيدا، نحو 70% منهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

وفجر اليوم أفادت الوزارة باستشهاد 40 شخصا بغارات قرب مدينة غزة، وإصابة عشرات آخرين في جباليا شمالا، وخان يونس جنوبا.