قوات الاحتلال تطلق الرصاص والغاز على فلسطينيين وصحفيين في القدس وتمنع المصلين من دخول الأقصى (فيديو)

نشبت مناوشات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين، اليوم الجمعة، في حي “وادي الجوز” بالقدس.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على المواطنين، كما هاجموا الصحفيين ومنعوهم من تغطية الأحداث.

وألقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين وأصابت بعضهم بالاختناق، وجرت عمليات كر وفر بين الجانبين.

وحالت القيود الإسرائيلية، للجمعة التاسعة على التوالي منذ بداية الحرب على قطاع غزة، دون تمكن عشرات آلاف الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 5 آلاف شخص فقط تمكنوا من دخول المسجد لأداء الصلاة مقارنة بأكثر من 50 ألفا في أيام الجمعة العادية.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية: “القيود المشددة التي تفرضها الشرطة الإسرائيلية تحول دون دخول المصلين إلى المسجد لأداء الصلاة”.

وتابع: “باحات ومصليات المسجد شبه خالية من المصلين للجمعة التاسعة على التوالي”.

وتفرض الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول المصلين المسجد الأقصى منذ بداية الحرب، وتشتدّ تلك القيود أيام الجمع.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن “الشرطة الإسرائيلية لا تسمح إلا لكبار السن بالدخول إلى المسجد، وعليه فإن باحاته ومصلياته كانت شبه خالية أثناء وقت الصلاة”.

وأقامت الشرطة حواجز على مداخل البلدة القديمة في القدس، وعلى البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، ولم تسمح لغير المسنّين بالمرور.

وانتشرت قوات الشرطة الإسرائيلية في أزقّة البلدة القديمة وأوقفت الشبان من سكانها ومنعتهم من الوصول إلى الأقصى.

واضطر مئات الفلسطينيين إلى أداء الصلاة في شوارع قريبة من البلدة القديمة، منها شارع صلاح الدين والمصرارة وحي وادي الجوز.