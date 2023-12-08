كتائب القسام تعلن إفشال محاولة قوة إسرائيلية الوصول إلى أحد الأسرى في غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إفشال مقاتليها محاولة إسرائيلية للوصول إلى أحد الأسرى لديها فجر اليوم الجمعة.

وقالت القسام في بيان عبر حسابها في تليغرام “فجر اليوم أفشل مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة، حيث تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة”.

وأضاف البيان “تدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عامًا ويحمل بطاقة رقم 207775032 وتمت السيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة”.

وكانت الفصائل الفلسطينية بقيادة كتائب القسام قد أسرت في هجومها على غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 240 إسرائيليا واقتادتهم إلى قطاع غزة، وقد أُطلق سراح عشرات منهم من النساء المدنيات والأطفال في صفقة تبادل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت أسبوعا بوساطة قطرية ودعم مصري وأمريكي.