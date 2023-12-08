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كندا.. وقفة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال أمام حفل لوزيرة الخارجية يجمع تبرعات لدعم إسرائيل (فيديو)

ميلاني جولي وزيرة الخارجية الكندية
ميلاني جولي وزيرة الخارجية الكندية (مواقع كندية)
8/12/2023-|آخر تحديث: 8/12/202309:12 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

احتج مئات المتضامنين مع فلسطين أمس الخميس، أمام حفل أقامته وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي في أحد فنادق مدينة مونتريال لجمع التبرعات لدعم إسرائيل.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل، متظاهرين يهتفون بالحرية لفلسطين، وهم يحملون العلم الفلسطيني ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار، كما نددوا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وغرد أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية قائلا إن ما يزيد على 300 مواطن كندي تجمعوا للاحتجاج على هذا الحفل الذي تميز بمنح 1200 دولار من كل شخص لدعم إسرائيل.

وأضاف: على الرغم من درجة الحرارة البالغة 15 تحت الصفر، بقي المتظاهرون لمدة 3 ساعات للتنديد بموقف وزيرة الخارجية الكندية لأنه سمح بمستويات لا يمكن تصورها من الوحشية الإسرائيلية إضافة إلى حملتها لجمع التبرعات لقتل الأطفال الفلسطينيين.

وغرد ديميتري لاسكاريس، أحد الصحفيين الكنديين الداعمين للقضية الفلسطينية، قائلا: أقامت ميلاني جولي حفلاً فاخراً لجمع التبرعات في فندق فاخر في مونتريال بينما تواصل إسرائيل استهداف المدنيين العزل.

وأضاف “لكن مواطني الضمير حضروا بقوة لإدانة جولي لتورطها في الإبادة الجماعية الإسرائيلية”.

ووزيرة الخارجية الكندية معروفة بدعمها الكامل لإسرائيل، ولا تفوت أي فرصة للإعلان عن ذلك. لاسيما أنها قامت بزيارة رسمية لإسرائيل في بداية الحرب لتقديم الدعم لها في حربها ضد غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل