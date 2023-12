كندا.. وقفة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال أمام حفل لوزيرة الخارجية يجمع تبرعات لدعم إسرائيل (فيديو)

احتج مئات المتضامنين مع فلسطين أمس الخميس، أمام حفل أقامته وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي في أحد فنادق مدينة مونتريال لجمع التبرعات لدعم إسرائيل.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل، متظاهرين يهتفون بالحرية لفلسطين، وهم يحملون العلم الفلسطيني ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار، كما نددوا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وغرد أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية قائلا إن ما يزيد على 300 مواطن كندي تجمعوا للاحتجاج على هذا الحفل الذي تميز بمنح 1200 دولار من كل شخص لدعم إسرائيل.

300 rallied in front of ⁦⁦ @melaniejoly ⁩ $1200 per person fundraiser tonight. Despite minus 15 temperature many stayed for 3 hours to denounce the Canadian foreign minister for enabling almost unimaginable levels of Israeli brutality pic.twitter.com/LgLF2JJrno

وأضاف: على الرغم من درجة الحرارة البالغة 15 تحت الصفر، بقي المتظاهرون لمدة 3 ساعات للتنديد بموقف وزيرة الخارجية الكندية لأنه سمح بمستويات لا يمكن تصورها من الوحشية الإسرائيلية إضافة إلى حملتها لجمع التبرعات لقتل الأطفال الفلسطينيين.

وغرد ديميتري لاسكاريس، أحد الصحفيين الكنديين الداعمين للقضية الفلسطينية، قائلا: أقامت ميلاني جولي حفلاً فاخراً لجمع التبرعات في فندق فاخر في مونتريال بينما تواصل إسرائيل استهداف المدنيين العزل.

وأضاف “لكن مواطني الضمير حضروا بقوة لإدانة جولي لتورطها في الإبادة الجماعية الإسرائيلية”.

Tonight, as Israel rained death and destruction on an open-air concentration camp, Canadian Foreign Minister @melaniejoly held a posh fundraiser at a luxurious hotel in Montreal.

Citizens of conscience showed up in force to condemn Joly for her complicity in Israel’s genocide. pic.twitter.com/i4NP4DOBug

— Dimitri Lascaris (@dimitrilascaris) December 8, 2023