“لماذا يغمض العالم عينيه؟” المتحدث باسم اليونيسيف يستنكر تباين المواقف تجاه الحربين في غزة وأوكرانيا (فيديو)

استنكر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، جيمس إلدر، صمت العالم عما يجري من مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، بينما لا يتعامل بالمنطق نفسه مع ضحايا الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال إلدر في مقطع مصور “كنت في أوكرانيا عندما أجبرتْ عائلات مثل هؤلاء على الفرار، والعالم فتح قلبه لهم. لكن لا أفهم الآن لماذا يغمض العالم عينيه”.

المتحدث باسم اليونيسيف في #غزة: لماذا يغمض العالم عينيه هنا بينما فتح قلبه في أوكرانيا؟#غزة_لحظة_بلحظة | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/1YglXCaFen — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 7, 2023

وكان إلدر قد ذكر في وقت سابق، أنه من المستحيل إقامة مناطق آمنة للمدنيين بقطاع غزة، وقال “هذه المناطق لا يمكن أن تكون آمنة لأن الإعلان عنها من جانب واحد. أعتقد أن السلطات على علم بذلك، مما يدل على اللامبالاة بأطفال ونساء غزة. الوضع مفجع ومثير للقلق”.

يذكر أن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة ردا على عملية “طوفان القصى” التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غلاف غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي حتى الآن عن عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.