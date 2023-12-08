“مش مهم أنا.. هل أهلي بخير؟”.. طفل فلسطيني مصاب استشهدت عائلته برفح وهو لا يعلم (فيديو)

ظل طفل فلسطيني مصاب يسأل عن أهله وهو يرتجف على سرير مستشفى في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد قصف إسرائيلي طال منزلهم فجر اليوم الجمعة.

كابر الطفل الألم وهو يسأل الممرضين عن أهله إن كانوا بخير، فيما انكب الممرض على تضميد جراحه وتنظيف آثار الدم الذي طلى جسمه.

وانهار الطفل باكيا عندما ظل الممرض يخبره أنه بخير، وقال “أنا أعلم أنني بخير لكني لا أعلم شيئا عن أهلي، هل هم على قيد الحياة؟!”، ليؤكد له الممرض أنه بخير.

كان الطفل يرتجف من هول الصدمة وآثار الإصابات على رأسه وبطنه، ولم يجد الفريق الطبي أنه من المناسب إخباره باستشهاد عائلته فيما لا يزال تحت تأثير الصدمة.

وبكى الطفل من شدة قلقه وهو يقول “أنا ما شفت غير عبود وناليا ابنة أختي وأحمد، ويقولون إن أخي محمد بخير”، وتابع “أما الباقون لا أعلم عنهم شيئا” ومضى يذكر أسماءهم واحدا تلو الآخر.

ربت الممرض على كتفه وقال “إن شاء الله كلهم بخير”، وتابع آخر “جابوا ناس كثير بخير”، اطمأن الطفل بعض الشيء من كلام الممرض وسأله “بجد؟”، ثم بكى مرة أخرى وهو يقول “أنا مش مهم. المهم أهلي بخير”.

وتدور معارك عنيفة اليوم الجمعة، داخل أكبر مُدن قطاع غزة وفي محيطها، بعد شهرين على الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب عملية (طوفان الأقصى).

وبعد مرحلة أولى من هجومه البري ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تركزت في شمال غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته هذا الأسبوع إلى الجنوب حيث يوجد زهاء مليوني مدني أصبحوا محاصرين في مناطق باتت مساحتها تضيق تدريجا.

وبإسناد جوي وبحري وصلت دبابات وجرافات إسرائيلية إلى خان يونس أمس، ودار قتال في هذه المدينة الأكبر في جنوب القطاع، كما اشتبك مقاتلو حماس مع جيش الاحتلال شمالا في مدينة غزة ومنطقة جباليا المجاورة.