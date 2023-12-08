نائب بالكنيست الإسرائيلي: وحدتنا بدأت تنهار وحكومة نتنياهو السبب (شاهد)

حذر عضو الكنيست الإسرائيلي إليعازر شتيرن، من انهيار وحدة إسرائيل، مشيرا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو هي المسؤولة عن هذا الأمر.

وقال شتيرن الذي ينتمي لحزب (هناك مستقبل) المعارض خلال جلسة للكنيست “لماذا نحن هنا؟ استمعت لما قاله رئيس الحكومة وتأثرت بالفعل. أحد المقاتلين تحدث معي من داخل مركبته القتالية المدرعة بينما تواجد في سائر المدرعات متدينون وعلمانيون يمنيون ويساريون، كلهم يحاربون سويا مفعمون بروح الوحدة والصداقة والانتصار، لماذا يلحق رئيس الحكومة الضرر بذلك؟”.

وأضاف “خلال الحرب أنتم تعرفون أنني أدعم الوحدة، وتعرفون ما الذي أبذله من أجلها، فأنا أؤمن أننا سننتصر معا فقط حتى عندما تكون هناك اختلافات بيننا في الرأي، وسيبقى الاتحاد دائما مركّبا أساسيا للحصانة الوطنية”.

وتابع “الوحدة هي البندقية في الحرب، لكن الوحدة بدأت تنهار، وللدقة الحكومة هي التي بدأت بتدميرها”.

عضو الكنيست إلزار شتيرن: وحدتنا بدأت تنهار.. والحكومة هي من تقوم بتدميرها #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/UMwzGy432u — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2023

وتتعالى أصوات داخل إسرائيل مطالبة بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك لارتكابه جرائم حرب في غزة، فيما يرى البعض أنه يخوض حربا ضد القطاع من أجل خلاصه الشخصي.

يشار إلى أن إسرائيل تشن حربا على غزة منذ ذلك 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أودت بحياة أكثر من 17 ألفا من المدنيين، بينهم أكثر من 7 آلاف طفل، وجرح عشرات الآلاف ونزوح مئات الآلاف عن مناطقهم بعد أن دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية.