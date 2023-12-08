نامت في حضن أمها وفقدتها جراء قصف إسرائيلي.. مراسل الجزيرة مباشر يواسي طفلة منهارة من هول الصدمة (فيديو)

انهارت طفلة فلسطينية بالبكاء، مساء أمس الخميس، في مستشفى “العودة” بمخيم جباليا في قطاع غزة بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها.

ووصلت الطفلة سيلا إلى المستشفى مع جارتها وهي لا تدري ما حدث إذ كانت نائمة عندما سقط المنزل على رؤوس ساكنيه.

وحاول مراسل الجزيرة مباشر محمد وشاح تهدئة الطفلة التي كانت تواصل الصراخ في القسم الخارجي من المستشفى الذي أصبح يستقبل المرضى والمصابين، بعد اكتظاظ القسم الداخلي.

وظل وشاح يطمئن سيلا بأنها بخير وأنه لم يصبها مكروه وعليها أن تهدأ. لكنها سألت: “أين أمي؟”، فاحتارت الجارة في الإجابة عن سؤال الطفلة والتفتت إلى المراسل في ارتباك قائلة “بعرفش”.

أكدت المرأة أنهم كانوا نائمين عندما قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل جيرانهم فسقط منزلهم أيضا، وأنها هرعت إلى المستشفى بالأطفال الذين وجدتهم بعد الخروج من تحت الأنقاض.

قالت الطفلة منهارة إنها كانت تنام في حضن والدتها لكنها خرجت من تحت الأنقاض. ولا يعلم أحد مصير أمها بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي حارتهم بطائرة (إف 16).

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن المستشفى يستقبل عددا كبيرا من الجرحى والمصابين بسبب تكثيف القصف الإسرائيلي، وإنه لا يكاد يتمكن من تقديم الرعاية الطبية لهم.

وتدور معارك عنيفة اليوم الجمعة، داخل أكبر مُدن قطاع غزة وفي محيطها، بعد شهرين من الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب عملية (طوفان الأقصى).

وبعد مرحلة أولى من هجومه البري على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تركزت في شمال قطاع غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته هذا الأسبوع إلى الجنوب حيث يوجد زهاء مليوني مدني أصبحوا محاصرين في مناطق تضيق مساحتها تدريجيا.

وبإسناد جوي وبحري وصلت دبابات وجرافات إسرائيلية إلى خان يونس أمس، ودار قتال في هذه المدينة الكبرى في جنوب القطاع، كما اشتبك مقاتلو حماس مع جيش الاحتلال شمالا في مدينة غزة ومنطقة جباليا المجاورة.

وارتفعت حصيلة الضحايا في القطاع جراء القصف الإسرائيلي لتبلغ 17177 شهيدا، نحو 70% منهم من النساء والأطفال وفق وزارة الصحة بغزة.

وفجر اليوم أفادت الوزارة باستشهاد 40 شخصا بغارات قرب مدينة غزة، وعشرات آخرين في جباليا شمالا، وخان يونس جنوبا.