“الحيطة كلها كانت عليّ”.. طفلة فلسطينية تنهار باكية وهي تروي ما عايشته من لحظات مرعبة عقب قصف منزلها (فيديو)

روت طفلة فلسطينية في مقطع فيديو نشره الصحفي الفلسطيني حمدان الدحدوح ما عايشته من لحظات مرعبة عقب قصف منزلها بمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقالت الطفلة إن عائلتها كانت نائمة وأثناء نومهم سقط الصاروخ عليهم، وإن والدتها بدأ البحث عنها بفزع قائلة “راحت حلا”. وأضافت الطفلة أن رجلًا تطوع لرفع الأنقاض عنها وعن عائلتها، مضيفة “الحيطة كلها كانت عليّ”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت 17487 شهيدا، و46480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

ويمثل الأطفال الجزء الأكبر من ضحايا الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، إذ بلغ عدد الشهداء منهم أكثر من 7 آلاف طفل.