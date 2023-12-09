برلمانية بريطانية توقع على شكوى أمام الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة

قالت النائبة بالبرلمان البريطاني كلوديا ويب إن حجم القصف على غزة والخسائر في أرواح المدنيين يتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

وأضافت كلوديا ويب النائبة عن منطقة ليستر إيست، في تغريدة على حسابها على منصة إكس “لن أكون شريكة فيما يقع من جرائم في غزة”.

وتابعت “بصفتي عضوًا في البرلمان البريطاني، قمت بالتوقيع على شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ومقاضاة مرتكبيها”.

Scale of bombardment of Gaza and loss of civilian life requires immediate action. I’ll not be an accomplice As a UK Member of Parliament I’ve signed a complaint to the International Criminal Court to investigate and prosecute war crimes by Israel We cannot be silent or silenced — Claudia Webbe MP (@ClaudiaWebbe) December 9, 2023

وشددت كلوديا ويب المعروفة في بريطانيا بمواقفها الداعمة لحقوق الشعوب في تقرير المصير قائلة “لا يمكننا أن نصمت أو نسكت”.

I urge you to support too by signing this international initiative https://t.co/4VSo3Yb4QC This calls on the ICC to investigate and prosecute the Israeli government for crimes of genocide; crimes against humanity and war crimes. Signatories are here: https://t.co/k5auwUYeIx — Claudia Webbe MP (@ClaudiaWebbe) December 9, 2023

وفي تغريدة ثانية، طالبت كلوديا ويب مناصريها بالتوقيع على المبادرة الدولية “العدالة من أجل غزة” بهدف حشد المواقف الدولية لوقف الحرب ضد المدنيين في القطاع.

وقالت إن نجاح هذه الحملة الدولية من شأنه أن يدفع قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق مع الحكومة الإسرائيلية ومحاكمتها بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية؛ الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.