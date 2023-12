برلمانية بريطانية توقع على شكوى أمام الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة

قالت النائبة بالبرلمان البريطاني كلوديا ويب إن حجم القصف على غزة والخسائر في أرواح المدنيين يتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

وأضافت كلوديا ويب النائبة عن منطقة ليستر إيست، في تغريدة على حسابها على منصة إكس “لن أكون شريكة فيما يقع من جرائم في غزة”.

وتابعت “بصفتي عضوًا في البرلمان البريطاني، قمت بالتوقيع على شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ومقاضاة مرتكبيها”.

Scale of bombardment of Gaza and loss of civilian life requires immediate action. I’ll not be an accomplice

As a UK Member of Parliament I’ve signed a complaint to the International Criminal Court to investigate and prosecute war crimes by Israel

We cannot be silent or silenced

— Claudia Webbe MP (@ClaudiaWebbe) December 9, 2023