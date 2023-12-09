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برلمانية بريطانية توقع على شكوى أمام الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة

كلوديا ويب عضو البرلمان البريطاني
كلوديا ويب عضو البرلمان البريطاني عن منطقة ليستر إيست (مواقع بريطانية)
9/12/2023

قالت النائبة بالبرلمان البريطاني كلوديا ويب إن حجم القصف على غزة والخسائر في أرواح المدنيين يتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

وأضافت كلوديا ويب النائبة عن منطقة ليستر إيست، في تغريدة على حسابها على منصة إكس “لن أكون شريكة فيما يقع من جرائم في غزة”.

وتابعت “بصفتي عضوًا في البرلمان البريطاني، قمت بالتوقيع على شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ومقاضاة مرتكبيها”.

وشددت كلوديا ويب المعروفة في بريطانيا بمواقفها الداعمة لحقوق الشعوب في تقرير المصير قائلة “لا يمكننا أن نصمت أو نسكت”.

وفي تغريدة ثانية، طالبت كلوديا ويب مناصريها بالتوقيع على المبادرة الدولية “العدالة من أجل غزة” بهدف حشد المواقف الدولية لوقف الحرب ضد المدنيين في القطاع.

وقالت إن نجاح هذه الحملة الدولية من شأنه أن يدفع قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق مع الحكومة الإسرائيلية ومحاكمتها بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية؛ الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل