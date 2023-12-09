جمهور الجزيرة مباشر: “الفيتو” استمرار لمشاركة الولايات المتحدة في قتل أطفال فلسطين (فيديو)

أدان جمهور الجزيرة مباشر استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو) لإفشال مشروع قرار أممي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وأشار جمهور الجزيرة إلى أن الولايات المتحدة مشاركة بشكل مباشر في قتل الشعب الفلسطيني بدعمها غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي سياسيا وعسكريا وعملياتيا، فهي تمنحه كل شيء بدءا من الخبز وحتى طائرات إف 35 والذخائر وغيرها.

وقال مشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن: “ليس مستغربا أن تقف أن الولايات المتحدة ضد أي قرار إنساني يهدف لوقف الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة “، لافتين إلى أن موقف أمريكا يفضح كذبها وادعاءها حماية الحريات وحقوق الإنسان.

وأضاف مشاركون أن مثل هذه المواقف تؤكد أن الهيئات والمنظمات الدولية والقانون الدولي أداة في يد الأمريكان للتنكيل بالدول الضعيفة فقط.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، جلسة طارئة للتصويت على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وشاركت فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.

وأيد 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15، المشروع، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.