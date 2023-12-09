حماس: استخدام واشنطن الفيتو مشاركة لإسرائيل في قتل الفلسطينيين

اعتبر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر اليوم السبت، أن عرقلة الولايات المتحدة مشروع قرار أممي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، مشاركة مباشرة لإسرائيل في قتل أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في بيان على تليغرام “ندين بشدة استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة”، وأضاف “نعد ذلك موقفا لا أخلاقيا ولا إنسانيا”.

وتابع “عرقلة الولايات المتحدة صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا، ودعوة لارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي”.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في تغريدة على منصة إكس، فجر اليوم “شكرا لحليفتنا الولايات المتحدة على دعمها المستمر في المعركة من أجل إعادة المختطفين والقضاء على منظمة حماس”.

הבקשה של גוטיירש לעמוד לצד החמאס ולבקש הפסקת אש מביישת את תפקידו והיא אות קלון על האו״ם. השימוש בסעיף 99, לאחר שלא השתמש בו במלחמה באוקראינה ומלחמת האזרחים בסוריה, הוא דוגמא נוספת לעמדתו המוטה והחד צדדית של גוטיירש. הפסקת אש כעת תמנע את מיטוט ארגון הטרור חמאס, אשר מבצע פשעי… — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) December 8, 2023

وكتب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، على المنصة ذاتها “أشكر الولايات المتحدة والرئيس بايدن، على وقوفهما بقوة إلى جانبنا اليوم، وإظهار قيادتهما وقيمهما”. وأضاف “لن يكون وقف إطلاق النار ممكنا إلا بعودة جميع الرهائن وتدمير حماس”.

I thank the United States and President Biden for standing firmly by our side, today and showing their leadership and values. On this Hanukkah holiday, a little of the light dispelled a lot of the darkness. It is shocking that while Hamas is firing rockets at Israel from… — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) December 8, 2023

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة طارئة للتصويت على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وشاركت فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا. ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.

وأيد 13 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين. كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت 17487 شهيدا، و46480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.