حماس: استخدام واشنطن الفيتو مشاركة لإسرائيل في قتل الفلسطينيين

اعتبر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر اليوم السبت، أن عرقلة الولايات المتحدة مشروع قرار أممي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، مشاركة مباشرة لإسرائيل في قتل أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في بيان على تليغرام “ندين بشدة استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة”، وأضاف “نعد ذلك موقفا لا أخلاقيا ولا إنسانيا”.

وتابع “عرقلة الولايات المتحدة صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا، ودعوة لارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي”.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في تغريدة على منصة إكس، فجر اليوم “شكرا لحليفتنا الولايات المتحدة على دعمها المستمر في المعركة من أجل إعادة المختطفين والقضاء على منظمة حماس”.

وكتب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، على المنصة ذاتها “أشكر الولايات المتحدة والرئيس بايدن، على وقوفهما بقوة إلى جانبنا اليوم، وإظهار قيادتهما وقيمهما”. وأضاف “لن يكون وقف إطلاق النار ممكنا إلا بعودة جميع الرهائن وتدمير حماس”.

I thank the United States and President Biden for standing firmly by our side, today and showing their leadership and values. On this Hanukkah holiday, a little of the light dispelled a lot of the darkness.

It is shocking that while Hamas is firing rockets at Israel from…

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) December 8, 2023