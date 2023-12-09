عشرات الجرحى أغلبهم أطفال يصلون إلى مستشفى ناصر بعد قصف إسرائيلي على خان يونس (فيديو)

وصل عشرات المصابين إلى مجمع ناصر الطبي، اليوم السبت، بعد قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة “الحاووز” غرب خان يونس.

ونقلت سيارات الإسعاف عددًا كبيرًا من المصابين، في حين نقل مواطنون جرحاهم عبر سيارات خاصة بسبب كثرة المصابين بقذائف الاحتلال.

وظل شاب يصرخ “بسرعة بسرعة” في نداء للطواقم الطبية لإنقاذ طفلة مصابة في حالة خطرة على باب المستشفى.

وكان جُل الجرحى الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي من الأطفال والرُضع، وظهر بعضهم بإصابات بالغة على مستوى الرأس.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17487 شهيدًا، نحو 70% منهم نساء وأطفال.

وعقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة طارئة بدفع من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجرى التصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف “إطلاق نار إنساني فوري” في القطاع.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، وحظي بدعم عشرات من الدول غير المنضوية في مجلس الأمن، ومنظمات دولية وإنسانية.

وفي المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، وعارضت الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل المشروع، واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإسقاطه.