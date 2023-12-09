عضو المكتب السياسي للحوثيين: العمليات العسكرية في البحر الأحمر ستتصاعد حتى يتوقف العدوان على غزة (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيون) محمد البخيتي “العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ستتصاعد حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة”.

وأضاف البخيتي في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن القرار المتعلق بمنع مرور السفن المتعاونة مع إسرائيل جاء “بعد لجوء العدو الإسرائيلي إلى استخدام سفن تابعة لدول أخرى”، مؤكدًا أنه سيتم وقف قرار منع مرور هذه السفن بمجرد رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وإدخال الغذاء والدواء إلى غزة.

وأوضح القيادي في جماعة أنصار الله أن الولايات المتحدة “أرسلت إلينا تهديدات بعدم التدخل في الحرب، وكان ردنا هو قصف إسرائيل في اليوم التالي”.

وقال البخيتي “تحركاتنا العسكرية ستؤثر على السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة هددت جميع دول المنطقة العربية والإسلامية بقصفها في حال تدخلها لصالح فلسطين.

واستغرب القيادي في جماعة أنصار الله عدم تفعيل الدول العربية والإسلامية سلاح المقاطعة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، مضيفًا أنه “على الدول العربية أن تسبق إيران في قضية غزة لأنها عربية”.

وأفاد البخيتي بالسماح لليمنيين بزيارة السفينة الإسرائيلية المحتجزة في أحد الموانئ.