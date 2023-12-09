“فلسطين حرة أيها الملك”.. امرأة تعترض الملك تشارلز لحثه على وقف الحرب في غزة (فيديو)

اعترضت المواطنة البريطانية نور رحيم، الخميس، جولة ملك بريطانيا تشارلز الثالث في سوق “إيلينغ” لعيد الميلاد بالعاصمة البريطانية لندن، وطالبته بالدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت نور، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على منصة إكس: “أرجوك أن تدعو لوقف إطلاق النار”، وتوقف تشارلز لسماعها وكررت الهتاف على مسامعه.

ثم هتفت من جديد قائلة: “فلسطين حرة أيها الملك.. حقًا لا أحد منا يتحرر حتى تتحرر فلسطين”.

Great to see King Charles visiting the Ealing Christmas Market. But in the urgency of the current ethnic cleansing campaign in Gaza, the silence is deafening. So here was my message to him.. 🇵🇸🍉 pic.twitter.com/nO3yIeOECB — نور (@noor_r4him) December 7, 2023

وحظي مقطع الفيديو بتداول كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي سواء داخل بريطانيا أو خارجها.

وعندما كررت الفتاة الطلب أكثر من مرة تعمد الملك تشارلز عدم الرد على سؤالها، فيما تدخل رجال الحرس الملكي للحيلولة بينها وبين الملك.

وفي مقطع فيديو آخر، وحينما هم الملك تشارلز بمغادرة المكان قالت نور رحيم مرة أخرى على مسامع الملك: “فلسطين حرة أيها الملك أتمنى لك عطلة سعيدة لنهاية السنة “.