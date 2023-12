“فلسطين حرة أيها الملك”.. امرأة تعترض الملك تشارلز لحثه على وقف الحرب في غزة (فيديو)

اعترضت المواطنة البريطانية نور رحيم، الخميس، جولة ملك بريطانيا تشارلز الثالث أثناء في سوق “إيلينغ” لعيد الميلاد بالعاصمة البريطانية لندن، وطالبته بالدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت نور، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على منصة إكس: “أرجوك أن تدعو لوقف إطلاق النار”، وتوقف تشارلز لسماعها وكررت الهتاف على مسامعه.

ثم هتفت من جديد قائلة: “فلسطين حرة أيها الملك.. حقًا لا أحد منا يتحرر حتى تتحرر فلسطين”.

Great to see King Charles visiting the Ealing Christmas Market. But in the urgency of the current ethnic cleansing campaign in Gaza, the silence is deafening. So here was my message to him..

🇵🇸🍉 pic.twitter.com/nO3yIeOECB

— نور (@noor_r4him) December 7, 2023