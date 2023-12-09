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“قتلاكم قتلانا”.. بطلة “لا كاسا دي بابل” تتضامن مع غزة وتدين الإبادة الجماعية (شاهد)

الممثلة الإسبانية، إيتزيار إيتونيو (وسائل التواصل)
الممثلة الإسبانية، إيتزيار إيتونيو (وسائل التواصل)
9/12/2023-|آخر تحديث: 9/12/202308:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

انضمت الممثلة الإسبانية بطلة مسلسل “لا كاسا دي بابل”، إيتزيار إيتونيو، إلى التظاهرة الضخمة التي احتشدت مساء أمس في مدينة غرنيكا، بإقليم الباسك، لإظهار الدعم والتضامن مع غزة وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية.

ووصفت إيتونيو في كلمتها ما تقوم به إسرائيل بـ”الإبادة الجماعية”، وبينما تطلق صفارات الإنذار في غرنيكا لأول مرة منذ 86 سنة تعاطفًا مع تعرض أهل غزة للقصف المستمر، قالت الممثلة الإسبانية “من المؤسف أننا نؤبن ضحايا غزة في غرنيكا وهي المدينة التي شهدت أول قصف مدني عشوائي على مدار التاريخ، من الذاكرة التاريخية لموتانا وجرحانا ودمارنا”.

وأضافت “من غرنيكا إلى فلسطين، نريد أن نقول إنه بعد الذي مررنا به، منذ القصف الأول الذي تعرضنا له، لا يمكن للتاريخ أو العالم أن يتحمل وزر إبادة الشعوب وهو ما يمكن تكراره في غزة ولا يجب على العالم والتاريخ أن يقبلا مأساة غرنيكا جديدة”.

وتابعت “من غرنيكا التي تحتل مكانة ملعونة بين كل المجازر التي شهدها تاريخ الإنسانية، ندعو إلى وضع حد للمذبحة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وندين بقوة وغضب أي تواطؤ في هذه الإبادة والفصل العنصري”.

واختتمت كلمتها قائلة “سيصل للفلسطينيين أصواتنا أينما كانوا، فليعلموا أن قتلانا قتلاكم.. بيوتكم المدمرة بيوتنا، أرضكم المحتلة هي أرضنا المحتلة، وبناتنا وأبناؤكم هم أبناؤنا”.

المصدر : الجزيرة مباشر