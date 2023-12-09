“قتلاكم قتلانا”.. بطلة “لا كاسا دي بابل” تتضامن مع غزة وتدين الإبادة الجماعية (شاهد)

انضمت الممثلة الإسبانية بطلة مسلسل “لا كاسا دي بابل”، إيتزيار إيتونيو، إلى التظاهرة الضخمة التي احتشدت مساء أمس في مدينة غرنيكا، بإقليم الباسك، لإظهار الدعم والتضامن مع غزة وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية.

ووصفت إيتونيو في كلمتها ما تقوم به إسرائيل بـ”الإبادة الجماعية”، وبينما تطلق صفارات الإنذار في غرنيكا لأول مرة منذ 86 سنة تعاطفًا مع تعرض أهل غزة للقصف المستمر، قالت الممثلة الإسبانية “من المؤسف أننا نؤبن ضحايا غزة في غرنيكا وهي المدينة التي شهدت أول قصف مدني عشوائي على مدار التاريخ، من الذاكرة التاريخية لموتانا وجرحانا ودمارنا”.

وأضافت “من غرنيكا إلى فلسطين، نريد أن نقول إنه بعد الذي مررنا به، منذ القصف الأول الذي تعرضنا له، لا يمكن للتاريخ أو العالم أن يتحمل وزر إبادة الشعوب وهو ما يمكن تكراره في غزة ولا يجب على العالم والتاريخ أن يقبلا مأساة غرنيكا جديدة”.

📹 Garrasi bat Gernikatik: «Palestinako herritarrak, entzungo al duzue Gernikatik gure ahotsa? Zuen hildakoak gure hildakoak dira. Zuen etxe birrinduak, gure etxeak dira. Zuen lur okupatua gure lurra da. Zuen haurrak gureak ere badira»

✍️ @mtxintxurretahttps://t.co/HkKamxNiWl pic.twitter.com/VzeJ8WeAq2 — naiz: (@naiz_info) December 8, 2023

وتابعت “من غرنيكا التي تحتل مكانة ملعونة بين كل المجازر التي شهدها تاريخ الإنسانية، ندعو إلى وضع حد للمذبحة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وندين بقوة وغضب أي تواطؤ في هذه الإبادة والفصل العنصري”.

Gernikatik Palestinara, Itziar Ituño aktorearen mezua. pic.twitter.com/zZsQ4bpgZe — Maddi Txintxurreta (@mtxintxurreta) December 8, 2023

واختتمت كلمتها قائلة “سيصل للفلسطينيين أصواتنا أينما كانوا، فليعلموا أن قتلانا قتلاكم.. بيوتكم المدمرة بيوتنا، أرضكم المحتلة هي أرضنا المحتلة، وبناتنا وأبناؤكم هم أبناؤنا”.