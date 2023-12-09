قناصة الاحتلال الإسرائيلي يحاصرون النازحين في مدرسة ببيت لاهيا ويطلقون الرصاص على كل من يتحرك

قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش إن قناصة الاحتلال الإسرائيلي يستهدفون مدرسة للنازحين ويطلقون الرصاص على المدنيين.

وأفاد البرش لقناة الجزيرة مباشر، اليوم السبت، أن النازحين في المدرسة أطلقوا نداءات استغاثة لوزارة الصحة لإنقاذهم وانتشال جثث الشهداء الذين أصابهم قناصة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث أن مدرسة “خليفة” في بيت لاهيا بقطاع غزة تحولت إلى مركز لإيواء النازحين وهي تضم أزيد من 10 آلاف نازح، أغلبهم من النساء والأطفال وجميعهم مدنيون.

وقال البرش إن قناصة الاحتلال الإسرائيلي اغتالوا 10 شهداء في المدرسة، وحاصروا البقية دون ماء ولا غذاء، وإنهم يطلقون الرصاص الحيّ على كل ما يتحرك داخل المدرسة أو يخرج من فصولها.

وتُنوّع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسائل قتل الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بين قصفهم بالطائرات ومحاصرتهم بالدبابات وإطلاق الرصاص عليهم.

وقد قطع الاحتلال الماء والكهرباء والمساعدات الإنسانية عن القطاع منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة شهرها الثالث، ولم تتوقف سوى 7 أيام دخلت فيها مساعدات محدودة جدا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 17487 شهيدا، نحو 70% منهم نساء وأطفال.

وعقد مجلس الأمن الدولي أمس، جلسة طارئة بدفع من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتمّ التصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف “إطلاق نار إنساني فوري” في القطاع.

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات وحظي بدعم عشرات من الدول غير المنضوية في مجلس الأمن، ومنظمات دولية وإنسانية.

وفي المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، وعارضت الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل، المشروع، واستخدمت الفيتو لإسقاطه.