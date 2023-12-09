كتائب القسام: ندك حشود قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن عناصرها استهدفوا غرف قيادة الجيش الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأضافت في بيان عبر منصة تليغرام “ندك حشود قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون، كما استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105، كما قصفنا كيبوتس مغين في غلاف غزة برشقة صاروخية”.

وقد تجدد القتال بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عقب انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدء عملية “طوفان الأقصى”، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات محتلة متاخمة لقطاع غزة؛ مما تسبب في مقتل نحو 1400 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، وبدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.