مبعوث أمريكي سابق للسلام: اعتقال العشرات في غزة واقتيادهم عراة استنساخ لما جرى في سجن أبو غريب

تحدَّث مبعوث السلام الأمريكي الأسبق إلى الشرق الأوسط فرانك لوينشتاين، في مقابلة مع (بي بي سي) صباح اليوم السبت، عن تطورات الوضع في غزة وتداعيات الحرب.

ووجهت مقدمة البرنامج كريستي وارك سؤالا إلى الضيف عن تعليقه على مشاهد اعتقال العشرات من أهالي غزة، واقتيادهم عراة مقيدين إلى سجون الاحتلال. وقال لوينشتاين إن هذا المشهد هو استنساخ لما جرى في سجن أبو غريب بالعراق منذ سنوات عدة، وما يحدث حاليًّا لن يقود المنطقة إلى السلام.

وأضاف لوينشتاين الذي شغل منصب المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط خلال السنوات 2014-2017 “تقييمي الشخصي أن إسرائيل لن تتمكن من القضاء على حماس أو تدمير قدراتها العسكرية في أي وقت خلال الأشهر القليلة المقبلة مهما استمرت في القتال”.

“The Israelis will not have achieved the objective to destroy Hamas’ military capabilities any time over the next few months.”

