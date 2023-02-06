ما هي الهزة الارتدادية التي تأتي بعد الزلزال الرئيسي؟ وكيف تحدث؟

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين، الى أكثر من 3 آلاف قتيل، حيث قُتل 2316 شخصا في تركيا و1356 في سوريا جراء الزلزال والهزات الأرضية في البلدين منذ فجر الاثنين.

ولم يكن كل القتلى فقط بسبب الزلزال الرئيسي الأول، حيث إنه بعد 11 دقيقة منه، تعرضت المنطقة لهزة ارتدادية بلغت قوتها 6.7 درجات. ووقع زلزال آخر بقوة 7.5 درجات بعد ساعات، تلته هزة أخرى بقوة 6 درجات في فترة ما بعد ظهر الاثنين.

وفي ما يلي تفاصيل بشأن الزلزال وكيفية حدوثه والارتدادات التي تسبقه والتي تلحقه:

ما هو الزلزال؟

ينتج الزلزال عن هزة ورجّة في الأرض، أو سلسلة من اهتزازات نتيجة حركة الصفائح الصخرية داخل الأرض بسبب مؤثرات جيولوجية.

تُعرّف الهزات بأنها ظاهرة كونية فيزيائية بالغة التعقيد، وهي حركات عشوائية للقشرة الأرضية على شكل ارتعاش وتحرك وتموّج عنيف، بسبب انطلاق كميات هائلة من الطاقة من باطن الأرض.

وتتولد الطاقة الكبيرة التي تشكل الزلزال نتيجة لإزاحة عمودية أو أفقية بين صخور الأرض عبر الصدوع التي تحدث لتعرّضها المستمر للتقلصات والضغوط الكبيرة.

تتراوح الزلازل في شدتها من هزات خفيفة بسيطة الضرر إلى هزات عنيفة تؤدي إلى تشقق سطح الأرض وتكوّن الحيود والانزلاقات الأرضية وتحطّم المباني والطرق وخطوط الكهرباء والمياه وغيرها.

ما هي الهزة الارتدادية؟

الهزة الارتدادية هي زلازل صغيرة (منخفضة الحجم) تحدث خلال أيام أو أشهر أو حتى سنوات بعد حدوث زلزال في مكان معين.

تُعَد الهزة الارتدادية تعديلات أرضية، وتحدث بالقرب من المناطق التي تضررت أثناء الزلزال.

كيف تحدث الهزة الارتدادية بعد الزلزلال؟

عندما يحدث زلزال، يُنقل جزء من الطاقة المنبعثة من التصدع المفاجئ للصخور في باطن الأرض إلى الصخور القريبة إلى القشرة، مما يزيد من ضغوط الدفع والسحب والالتواء الموضوعة بالفعل عليها.

وعندما تكون هذه الضغوط أكبر من أن تتحملها الصخور، فإنها تنكسر أيضًا، وتطلق جولة جديدة من الطاقة المكبوتة وتُحدث صدوعًا جديدة في الصخر. وبهذه الطريقة، تُولّد الزلازل هزات ارتدادية.

ومع أن الهزات الارتدادية صغيرة نسبيًّا مقارنة بتلك التي حدثت في الزلزال الرئيسي، فإنها قد تكون كبيرة بما يكفي لإعاقة جهود الإنقاذ من خلال زعزعة استقرار المباني والهياكل الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الهزات الارتدادية مرهقة للسكان المحليين الذين يتعاملون مع الأضرار والخسائر في الأرواح التي سببها الزلزال الرئيسي.

الهزات المنذرة

تأتي هذه الهزات قبل الزلازل الكبيرة في الموقع نفسه. في بعض الأحيان، قد يتم تحديد الهزة الأولية بشكل غير صحيح على أنها الصدمة الرئيسية حتى تحدث صدمة أكبر بعدها.

ولا يمكن أن تكون الهزات الارتدادية أو الهزات المنذرة أكبر من الزلزال الرئيسي.

أسئلة شائعة:

ما هو الفرق بين الزلزال والهزة الارتدادية؟

يكمن الفرق الرئيسي بين الزلزال والهزة الارتدادية في قوتهما وتوقيتهما. فالزلزال هو الحدث الرئيسي الذي ينتج عن تحرر مفاجئ للطاقة في القشرة الأرضية، بينما الهزة الارتدادية هي زلزال أصغر يحدث بعد الزلزال الرئيسي. وعادة ما تكون الهزات الارتدادية أقل قوة من الزلزال الأصلي، لكنها قد تستمر لفترات طويلة بعد وقوعه.

هل تكون الهزات الارتدادية خطيرة؟

نعم، يمكن أن تشكل الهزات الارتدادية خطرًا كبيرًا، خاصة في المناطق التي تضررت بالفعل من الزلزال الرئيسي. فقد تتسبب في انهيار المباني التي أضعفها الزلزال الأول، أو إحداث انهيارات أرضية وتسونامي إضافية. كما أنها قد تعيق جهود الإنقاذ وإعادة الإعمار، وتزيد من الضغط النفسي على السكان المتضررين.

كم من الوقت تستغرق الهزات الارتدادية بعد الزلزال؟

تختلف المدة التي تستغرقها الهزات الارتدادية بعد الزلزال الرئيسي اختلافًا كبيرًا. فقد تستمر لبضعة أيام فقط في بعض الحالات، بينما قد تمتد لعدة أشهر أو حتى سنوات في حالات أخرى. وتعتمد هذه المدة على عوامل عدة، منها قوة الزلزال الأصلي، وطبيعة الصدع الزلزالي، والظروف الجيولوجية للمنطقة المتأثرة.

هل تحدث هزات ارتدادية قبل الزلزال؟

لا، لا تحدث الهزات الارتدادية قبل الزلزال الرئيسي بحكم تعريفها. ومع ذلك، قد تحدث ما يسمى بـ”الزلازل التمهيدية” قبل الزلزال الرئيسي. وهذه الزلازل التمهيدية هي هزات أرضية صغيرة تسبق الزلزال الكبير، لكنها لا تُعرف بأنها تمهيدية إلا بعد وقوع الزلزال الرئيسي. ومن المهم ملاحظة أن ليس كل زلزال يسبقه زلازل تمهيدية.