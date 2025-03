دراسة استمرت 85 عاما.. هذه الوظائف تجعلك أكثر تعاسة وإليك سر التمتع بصحة أفضل

أكدت دراسة أجراها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية، أن العلاقات الإيجابية في العمل تؤدي إلى مستويات أقل من التوتر، وتمتُّع الموظفين بصحة أفضل.

أما الوظائف التي تتطلب القليل من التفاعل البشري، ولا تقدم فرصًا لبناء علاقات مع زملاء العمل، فتميل إلى أن يكون لديها أكثر الموظفين بؤسًا.

وذكرت شبكة سي إن بي سي (CNBC) الأمريكية أن الدراسة استغرقت 85 عامًا من باحثي هارفارد، وقال روبرت والدينغر أستاذ الطب النفسي بالجامعة ورئيس الفريق، إنها واحدة من أطول الدراسات حول “السعادة”.

ولمعرفة نتائج الدراسة، جمع باحثو هارفارد منذ عام 1938، السجلات الصحية لأكثر من 700 مشارك من جميع أنحاء العالم وطرحوا عليهم أسئلة مفصلة حول حياتهم كل عامين.

وخلص الباحثون إلى أن سر عيش حياة أكثر سعادة وصحة وأطول ليس كما يعتقد البعض في “المال أو النجاح المهني أو ممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي صحي”، بل في العلاقات الإيجابية التي تجعل الناس سعداء طوال حياتهم، وهو ما ينطبق على الوظائف أيضًا.

وأوضح والدينغر أن تلك العلاقات “حاجة اجتماعية أساسية تجب تلبيتها في جميع جوانب حياتنا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت أكثر ارتباطًا بالناس، فستشعر بمزيد من الرضا عن وظيفتك وتقوم بعمل أفضل”.

وقال إنه مع تقدمنا في العمر، يمكن للوحدة أن تزيد خطر الاكتئاب، وأن خلق فرص قليلة للتواصل الاجتماعي في العمل يمكن أن يكون مساعدًا للخروج عن الروتين، ويخفف مشاعر الوحدة وعدم الرضا.

85-year Harvard study found that people with this type of job tend to be the unhappiest (via @CNBCMakeIt) https://t.co/gqUhuhtWGf

— CNBC (@CNBC) March 19, 2023