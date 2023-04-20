تكبيرات العيد.. متى تبدأ وما صيغها والغاية منها؟

تبدأ تكبيرات عيد الأضحى المبارك منذ فجر يوم عرفة حتى عصر ثالث أيام التشريق، في مختلف الدول الإسلامية، معلنة استقبال أول أيام العيد، وفقا لدار الإفتاء المصرية.

وأوضح موقع “الدُّرر السنية” أنه عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما، قال: “الأيام المعدودات: أيام التشريق؛ أربعة أيام: يوم النحر، وثلاثة أيام”.

وأفادت دار الإفتاء المصرية بأن التكبير في العيدين سُنّة عند جمهور الفقهاء، وقال الله تعالى بعد آيات الصيام (وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ) البقرة: 185.

وأوضحت أن “التكبير هو التعظيم، والمراد به في تكبيرات العيد تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة (الله أكبر) كناية عن وحدانيته بالإلهية”.

وشُرع التكبير في الصلاة لإبطال السجود لغير الله، وفق دار الإفتاء، ومن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبِّر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبِّر الإمام في خطبة العيد.

ويُندب التكبير في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت للرجل؛ إظهارًا لشعار العيد، والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، أما من لم يصلِّ مع الإمام فيكبِّر حتى يفرغ الإمام، وفق دار الإفتاء.

حكم التكبير

وأفاد موقع الإمام ابن باز أن التكبير في عشر ذي الحجة من أولها، كله مشروع، وهو مروي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر، فيكبران ويكبر الناس لتكبيرهما، وكان الصحابة وعمر، وجماعة يكبرون بعد الصلوات الخمس ابتداءً من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق.

وكان عمر يكبر في خيمته في منى حتى يسمعه الناس ويكبرون بتكبيره، فالتكبير مشروع، وليس بواجب، ولكنه سنة في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق مطلق، ومقيد، بعد الصلوات، وفي بقية الزمان من الليل، أو النهار يشرع التكبير، وفق الموقع.

أما في اليوم الثامن، بحسب “ابن باز”، وما قبله من ذي الحجة، فهو تكبير مطلق لا مقيد بالصلوات بل مطلق، من أول ذي الحجة إلى نهاية ليلة التاسعة من ذي الحجة هذا مطلق، يكبر الإنسان في الطريق، وفي بيته، وعلى فراشه، وهكذا في الأيام الأخيرة من يوم عرفة، وما بعده يكبر المسلمون في الطريق وفي المساجد، وفي الأسواق، وأدبار الصلوات الخمس في الخمسة الأخيرة يوم عرفة وما بعده، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة فقط.

صيغة تكبيرات العيد

وقالت دار الافتاء المصرية إنه لم يرد في صيغة التكبير شيء بخصوصه في السنّة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد” والأمر فيه على السَّعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق.

وأفاد علماء بأن زيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير أمر مشروع؛ فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله ﷺ، كما أن الصلاة والسلام على النبي ﷺ تَفْتَحُ للعمل باب القبول فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق، لأنها متعلقة بالجناب الأجلّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وذكرت دار الإفتاء أن المصريين درجوا من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهي “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مُخلصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

وأضافت أنها صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى “وإن كَبّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه”.

صلاة العيد

وأورد موقع “إسلام أونلاين” أن صلاة العيد سنة نبوية مؤكدة حرص عليها النبي ﷺ وحث عليها أهله، وتؤدى في ركعتين، يُكبر في الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية 5 سوى تكبيرةِ القيام والركوع، وتكون التكبيرات قبل قراءة القرآن.

وذكر عن الإمام البيهقي أونه روى أن رسول الله ﷺ، كبّر في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى سبعا وخمسا، في الأولى سبعا، وفي الآخرة خمسا، سوى تكبيرة الصلاة”.