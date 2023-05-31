دراسة يابانية تكشف ارتباط الإفراط في تناول الملح بالخرَف

توصلت دراسة يابانية حديثة إلى أن الاستهلاك المفرط للملح يؤثر في بروتين “تاو” الذي يؤدي دورًا رئيسًا في الإصابة بالخرف، وأن الأنظمة التي يؤثر فيها الملح الزائد يمكن أن تكون أهدافًا علاجية جديدة للاضطرابات المعرفية الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم.

وأُجريت الدراسة في جامعة (فوجيتا) الصحية، وتحقق الباحثون من فرضية سابقة ربطت بين الاستهلاك الزائد لملح الطعام، وارتفاع ضغط الدم والضعف الإدراكي.

ووفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة، وجد الباحثون أن ارتفاع الضغط الناجم عن تناول الملح يؤثر في هرموني: الأنجيوتنسين 2 (Ang II) وجزيء الدهون البروستاغلاندين E2 (PGE2) وكلاهما له دور في فسيولوجيا ارتفاع ضغط الدم والسمّية العصبية.

NEWS RELEASE: How excessive salt consumption is linked to cognitive disorders and high blood pressure

Japanese researchers identify two key physiological systems involved in high-salt-induced hypertension and emotional/cognitive impairment🧂https://t.co/oxVFdMtTvl — ICBS FHU/藤田医大 精神・神経病態解明センター【公式】 (@FHU_ICBS) May 30, 2023

وتُسلط الدراسة الجديدة الضوء على هذا الجانب باستخدام التجارب السلوكية والكيميائية العصبية، ويمكن أن تساعد النتائج على تطوير علاجات جديدة لهذه الاضطرابات.

ومن خلال تجارب على الحيوانات، تم ربط ضعف الإدراك باستهلاك ملح الطعام الزائد، وتبيّن أن خفض ضغط الدم الناتج عن زيادة الملح وتحديدًا عنصر الفوسفات، أدى إلى تحسُّن في الوظيفة العاطفية والإدراكية.

ووفقًا للبيانات المنشورة، فإن إضافة الفوسفات المفرط من خلال الملح إلى بروتين “تاو” هي المسؤولة بشكل أساسي عن هذه النتائج العاطفية والمعرفية، وهي نتائج جديرة بالملاحظة بشكل خاص لأن تاو هو بروتين رئيس لمرض الزهايمر.

وبشكل عام، تشير هذه النتائج إلى أن أنظمة أنجيوتنسين II-AT1 والبروستاغلاندين E2-EP1 الفسيولوجية، وخفض ضغط الدم المرتبط بتدهور الوظائف الإدراكية، يمكن أن تكون أهدافًا علاجية ووقائية جديدة للخرف الناجم عن ارتفاع ضغط الدم.

How excessive salt consumption is linked to cognitive disorders and high #bloodpressure https://t.co/bIkHG8onH4 https://t.co/3xWf4eeYVP — Medical Xpress (@medical_xpress) May 29, 2023

ويعلق هيسايوشي كوبوتا المؤلف الرئيس للدراسة بجامعة فوجيتا “يُعَد الإفراط في تناول الملح عامل خطر لارتفاع ضغط الدم والخلل الإدراكي والخرف. ومع ذلك، فإن الدراسات التي تركز على التفاعل بين الجهاز العصبي المحيطي والمركزي لم تحقق بشكل كافٍ في هذا الارتباط”.

ويُعرَّف الخرف بأنه فقدان الوظائف المعرفية -بما في ذلك التفكير والتذكر والاستدلال- وهو منتشر جدًّا في اليابان. وفي الوقت الحالي، يُعَد الرضا عن علاج الخرف من بين الأدنى، ولا يوجد علاج دوائي متاح لعلاج المرض.

ومع شيخوخة سكان العالم بسرعة، فإن تطوير العقاقير الوقائية والعلاجية للخرف أمر بالغ الأهمية. ولمنع النتائج الصحية الضارة، توصي منظمة الصحة العالمية بالحد من تناول الملح إلى أقل من 5 غرامات في اليوم.