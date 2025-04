دراسة يابانية تكشف ارتباط الإفراط في تناول الملح بالخرَف

توصلت دراسة يابانية حديثة إلى أن الاستهلاك المفرط للملح يؤثر في بروتين “تاو” الذي يؤدي دورًا رئيسًا في الإصابة بالخرف، وأن الأنظمة التي يؤثر فيها الملح الزائد يمكن أن تكون أهدافًا علاجية جديدة للاضطرابات المعرفية الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم.

وأُجريت الدراسة في جامعة (فوجيتا) الصحية، وتحقق الباحثون من فرضية سابقة ربطت بين الاستهلاك الزائد لملح الطعام، وارتفاع ضغط الدم والضعف الإدراكي.

ووفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة، وجد الباحثون أن ارتفاع الضغط الناجم عن تناول الملح يؤثر في هرموني: الأنجيوتنسين 2 (Ang II) وجزيء الدهون البروستاغلاندين E2 (PGE2) وكلاهما له دور في فسيولوجيا ارتفاع ضغط الدم والسمّية العصبية.

NEWS RELEASE: How excessive salt consumption is linked to cognitive disorders and high blood pressure

Japanese researchers identify two key physiological systems involved in high-salt-induced hypertension and emotional/cognitive impairment🧂https://t.co/oxVFdMtTvl

— ICBS FHU/藤田医大 精神・神経病態解明センター【公式】 (@FHU_ICBS) May 30, 2023