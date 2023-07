دوي أصوات أسلحة ثقيلة.. تجدد الاشتباكات في الخرطوم وتحذيرات من حرب أهلية

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم اليوم الاثنين، ودوّت أصوات أسلحة ثقيلة قرب المنطقة الصناعية وحيّي الرميلة والحلة الجديدة بغرب الخرطوم.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن انفجارات عنيفة دوّت في حيّ المعمورة بجنوب شرق الخرطوم جراء القصف المدفعي المتبادل بين الجيش والدعم السريع، واستهدفت قذائف مدفعية مباني في حيّ الجريف قرب شارع الستين بشرق الخرطوم.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي خلال قمة أفريقية اليوم الاثنين من اندلاع حرب أهلية في البلاد، وقال “إذا لم يتوقف القتال فورا فستحدث حرب أهلية في السودان”.

