عرض أزياء خاص يحتفي بذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن (فيديو)

ارتدت الأردنية لين قصراوي، ملابس شاركت في صنعها وهي تسير على ممر عرض أزياء لذوي الاحتياجات الخاصة حضره جمهور غفير مبتهج في عمان يوم السبت.

ونظم المعرض مركز روح الشرق لتطوير مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو مدرسة مهنية متكاملة تسعى للبحث عن مهارات الأفراد من ذوي التحديات وتنميتها ووضعها في مسارها الصحيح، بحسب صفحة المركز على فيسبوك.

وأكدت لين قصراوي -على هامش مشاركتها في العرض- أنها سعيدة بمشاركتها في عرض الملابس التي شاركت أيضا في حياكتها، وقالت “أنا كتير مبسوطة إنه راح أشارك، إحنا اللي عاملين الملابس كلها وأنا راح أشارك بعرض الأزياء”.

وحول ما يسعى المركز لتوصيله من خلال هذا العرض قالت فلسطين عوض مديرة مركز روح الشرق للتطوير، رسالتي هي أن الأشخاص ذوي الهمم هم متميزون ويمكن ينتجوا ويشاركوا وأنهم يستحقون أن تعطى لهم الفرصة لإبراز مواهبهم.

وشارك 32 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة في المشروع الذي يعزز أهمية إمكانية الوصول وتكافؤ الفرص للجميع، بحسب ما ذكرت صفحة مركز روح الشرق على إنستغرام.

وعبّرت أم محمد الخطيب -التي شارك ابنها في عرض الأزياء- عن أهمية مثل هذه الفعاليات لهؤلاء الأشخاص، وقالت إنه استفاد منها وقد شارك فيها من قبل، وفي كل مرة كان يتحسن حتى وجد نفسه في مثل هذه الأنشطة.