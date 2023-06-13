أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على سبع قرى من روسيا.. وزيلينسكي يقر بصعوبة القتال

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تمضي قدمًا في الهجوم المضاد الذي تعد له كييف منذ أشهر ضد القوات الروسية، رغم صعوبة القتال.

ووجّه زيلينسكي، في كلمته اليومية المسائية، الشكر للجنود الأوكرانيين “من أجل رفع كل علم أوكراني في المناطق المحررة حديثًا”.

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الدفاع الأوكرانية استعادة السيطرة على سبع قرى في شرقي وجنوبي أوكرانيا من القوات الروسية، خلال الهجوم المضاد الذي تشنه منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأكدت غانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أن قوات بلادها حققت مكاسب محدودة قرب مدينة باخموت شرقي البلاد عقب شن الهجوم المضاد، مشيرة إلى أن أسلحة غربية استُخدمت في هذا الهجوم لاستعادة تلك الأراضي.

وأوضحت ماليار أن المساحة التي استعيدت السيطرة عليها تصل إلى 90 كيلومترًا مربعًا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها تقدمت لمسافة من 250 إلى 700 متر في اتجاه مدينة باخموت، التي لم تُحسم السيطرة عليها خلال أشهر من القتال العنيف بين الجانبين الأوكراني والروسي.

وكانت روسيا قد أعلنت، في وقت سابق الاثنين، أنها صدت هجمات أوكرانية في منطقة دونيتسك.

وأضافت أنها تصدت لهجمات أوكرانية في محيط قرية ليفادني في منطقة زابوريجيا المجاورة.