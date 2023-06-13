سي إن إن: السماح لترمب بمغادرة المحكمة في ميامي دون شروط

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الثلاثاء، إلى مقر المحكمة في ميامي حيث يواجه لائحة اتهام تشمل 37 تهمة أبرزها إساءة التعامل مع أسرار حكومية، قبل أن تسمح له المحكمة لاحقًا بمغادرتها دون شروط بعد وضعه قيد الاعتقال وأخذ بصماته.

وأصبح ترمب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة توجّه إليه هيئة محلفين فدرالية كبرى اتهامات.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط مقر المحكمة الواقعة وسط المدينة، ويُتوقع أن ينفي ترمب أكثر من 30 تهمة بنقل عشرات الوثائق السرية لدى مغادرته البيت الأبيض عام 2021 وعرقلة جهود استعادتها.

وقالت شبكة (سي إن إن) إنه سيتم وضع ترمب قيد الاعتقال وأخذ بصماته، قبل أن يدخل قاعة المحكمة لحضور جلسة الاستماع في قضية الوثائق السرية.

كما نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن وزارة العدل أن عملية اعتقال ترمب ومساعده قد اكتملت وفقًا للإجراءات القضائية.

عاجل | الرئيس الأمريكي السابق دونالد #ترمب قيد الاعتقال حاليا وفقا للإجراءات الخاصة بمثوله أمام القاضي pic.twitter.com/miJT0r2Ar5 — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 13, 2023

وذكرت (سي إن إن) أن ترمب دفع ببراءته أمام المحكمة في ميامي، وقال إنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.

وأضافت أنه تم السماح لترمب بمغادرة المحكمة دون شروط، مشيرة إلى أنه لن يتم فرض كفالة مالية عليه مقابل السماح له بمغادرة المحكمة.

وقرر قاضي المحكمة أنه لا يمكن لترمب التواصل مع أي شاهد محتمل في قضية الوثائق السرية، حسب ما نقلت (سي إن إن).

وهذه المرة الثانية التي يمثل فيها ترمب أمام محكمة منذ أبريل/نيسان الماضي، عندما دفع ببراءته في نيويورك بخصوص تهم تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016.

ويصر ترمب على أنه بريء، ويقول إن القضية محاولة لتقويض جهود إعادة انتخابه في البيت الأبيض.