الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيق في عملية الجندي محمد صلاح على الحدود مع مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيق الذي أجراه بشأن عملية إطلاق النار التي نفذها الشرطي المصري محمد صلاح في 3 يونيو/حزيران الجاري في المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين إضافة إلى الشرطي المصري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن شرطيًّا مصريًّا “تسلل من الحدود المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية من خلال أحد الممرات الأمنية في السياج، وأطلق النار باتجاه قائد فصيلة تابعة لكتيبة “الفهد” وجندية أخرى تابعة للفصيلة ذاتها، مما أسفر عن مقتل الجنديين الاثنين.

وأضاف التحقيق أنه بعد ساعات من إطلاق النار الأول تم رصد “المخرب” -حسب وصف الجيش الإسرائيلي- “فأقدم على إطلاق النار من مسافة طويلة باتجاه قوة تابعة لجيش الدفاع التي ردت بإطلاق النار”، مما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي آخر ومقتل المجند المصري.

وكشف التحقيق أن الأسباب الرئيسية لوقوع الحادث هي “الممر الأمني في السياج الذي تم إخفاؤه دون إغلاقه، والممارسة غير النوعية لمبدأ التأمين والحراسة في المنطقة الحدودية”.

وقرر الجيش الإسرائيلي إغلاق ممرات الطواري الأمنية بالسياج، وتقليص مدة دوام الجنود إلى أقل من 12 ساعة متتالية.

وقال البيان إنه تم إجراء تحقيق مشترك مع الجيش المصري شمل زيارة بعض مسؤولي الجيش الإسرائيلي إلى القاهرة.

وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، ولا تزال تل أبيب تحتل أراضي في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو 1967.

على ضوء التحقيق تبين أن شرطيًا مصريًا تسلل من الحدود المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية من خلال أحد الممرات الأمنية في السياج وأطلق النار باتجاه مقاتلين من كتيبة "الفهد" أثناء أدائهما مهمة حماية المنطقة ما أسفر عن مقتلهما pic.twitter.com/nQbST2xwsx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 13, 2023

وقرر الجيش الإسرائيلي “توبيخ” قائد الفرقة 80 “نظرًا لمسؤوليته وعدم مراقبة تطبيق الأنظمة”، كما سيتم إعفاء قائد اللواء من منصبه ونقله إلى منصب آخر في الجيش “نظرًا لمسؤوليته الشاملة عن الحادث”، بالإضافة إلى “توبيخ” قائد كتيبة الفهد ووقف ترقيته في الجيش مدة خمس سنوات.

وتضاربت الروايتان المصرية والإسرائيلية بشأن الهجوم، حيث قال الجيش المصري في بيان بعد الحادث إن “أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية طاردت عناصر تهريب المخدرات”.

وأضاف أنه “أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة رابع، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”.