تقارير: مبابي يبلغ سان جيرمان بعدم تجديد عقده بعد 2024

ذكرت تقارير إخبارية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بأنه لن يمدّد تعاقده لعام آخر، وهو ما يعني إمكانية بيعه هذا الصيف أو رحيله عن الفريق من دون مقابل مع نهاية الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أن مبابي أبلغ سان جيرمان بأنه سيرحل عن الفريق بعد نهاية عقده العام المقبل، وأكد مهاجم فرنسا أنه أبلغ النادي بقراره العام الماضي.

ويحق للاعب البالغ عمره 24 عامًا الاتفاق مع أي فريق في يناير/كانون الثاني المقبل، إذا قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وتأتي تلك التقارير عقب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سان جيرمان لينضم إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وقال مبابي في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن باريس سان جيرمان “تم إبلاغه يوم 15 يوليو (تموز) 2022” بقراره عدم تمديد عقده، مضيفًا أن “هدف الخطاب الوحيد هو تأكيد ما جرى الحديث عنه في وقت سابق”.

Dans un communiqué adressé à l'AFP ce mardi, Kylian Mbappé explique n'avoir jamais discuté d'une prolongation de contrat au-delà de 2024 avec le PSG : https://t.co/myJQPZRvap pic.twitter.com/KoiaBRO3pT — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 13, 2023

ونفى مبابي، اليوم الثلاثاء، تقارير تحدثت عن رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال عبر تويتر “قلت بالفعل إنني سأستمر مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل حيث أشعر بالسعادة للغاية هنا”.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

وإذا أكمل مبابي المدة المتبقية من عقده، فإن باريس سان جيرمان يواجه خطر خسارة جهوده مجانًا بنهاية موسم 2023-2024.

ووفقًا لمجموعة سي.آي.إي.إس السويسرية للأبحاث، فإن قيمة مبابي تبلغ نحو 250 مليون يورو (270 مليون دولار).

وكان مبابي في موقف مشابه العام الماضي بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد، لكنه مدّد عقده مع بطل فرنسا.

ونال مبابي إعجاب ريال مدريد لفترة طويلة، وذكرت تقارير أن العملاق الإسباني سبق أن تقدم بعرض وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو (215.5 مليون دولار) لكن الجانب الفرنسي رفضه في 2021.

لكن اهتمام ريال مدريد بالنجم الفرنسي قد يتزايد الآن، حيث يتطلع النادي الملكي لتعزيز هجومه بعد رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيمة عن الفريق وانضمامه إلى اتحاد جدة السعودي.

وأحرز مبابي، الذي خطف الأضواء منذ انطلاقته كشاب صاعد، لقب الدوري الفرنسي خمس مرات مع باريس سان جيرمان لكنه فشل في حصد لقب دوري أبطال أوربا.

وتعاقد سان جيرمان مع مبابي قادمًا من موناكو في 2017 في صفقة قُدّرت قيمتها حينئذ بنحو 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد نيمار المنضم من برشلونة إلى النادي نفسه مقابل 222 مليون يورو.

وأصبح مبابي الهداف التاريخي لسان جيرمان بعدما أحرز 41 هدفًا في 43 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وساعد نادي العاصمة على حصد 11 لقبًا محليًّا، وهو رقم قياسي.

واختير مبابي ليكون قائدًا لمنتخب فرنسا بعدما قاد بلاده للوصول إلى نهائي كأس العالم في ديسمبر/كانون الأول الماضي للمرة الثانية على التوالي، حيث سجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية أمام الأرجنتين قبل الخسارة بركلات الترجيح.