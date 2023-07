على أعتاب مرحلة خطيرة.. معهد أبحاث يحذر من تزايد الترسانة النووية العالمية

تضخمت الترسانات النووية في بلدان عدة وخصوصًا الصين العام الماضي في خضم التوترات الجيوسياسية المتزايدة، بحسب باحثين.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إن عدد الأسلحة النووية القابلة للاستخدام ارتفع بشكل طفيف عام 2022، في ظل تنفيذ الدول لخطط طويلة الأجل لتحديث القدرات النووية وتعزيزها، وحذر من أن العالم على أعتاب مرحلة خطيرة.

ففي عام 2022، أنفقت الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية ما مجموعه 82.9 مليار دولار، ومثّل الإنفاق الأمريكي وحده أكثر من نصف هذا المبلغ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية.

This interactive @svtnyheter feature (in Swedish) takes a deep dive into SIPRI’s world nuclear forces data, exploring nuclear weapons trends and developments. It includes a video interview with @nukestratand who answers three questions on nuclear weapons: https://t.co/7JvGq3Acp4

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دان سميث مدير سيبري قوله “نحن نقترب، أو ربما وصلنا إلى نهاية فترة طويلة من تراجع عدد الأسلحة النووية في العالم”.

وقد انخفض العدد الإجمالي للرؤوس الحربية النووية التي تملكها المملكة المتحدة والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان والولايات المتحدة وروسيا إلى 12512 في مطلع عام 2023 مقابل 12710 في مطلع عام 2022، بحسب سبيري.

وعلى الرغم من أن بعض تلك الرؤوس الحربية قديم ويحتاج إلى التفكيك، فإن هناك 9576 رأسًا حربيًّا في “مخزونات عسكرية للاستخدام المحتمل”، أي بزيادة 86 عن العام الماضي.

وبشأن الرؤوس الحربية النووية الصالحة للاستخدام، قال سميث “بدأت هذه الأرقام في الزيادة”، مشددًا على أننا ما زلنا بعيدين عما يزيد على 70 ألفًا تم إحصاؤها في ثمانينيات القرن الماضي.

An estimated 3844 warheads were deployed with missiles and aircraft, and around 2000—nearly all of which belonged to Russia🇷🇺 or the USA🇺🇸—were kept in a state of high operational alert.#SIPRIYearbook 2023 out now➡️https://t.co/OX8Eubunzu pic.twitter.com/b48hRS649q

