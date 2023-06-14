إعدام محمد عادل.. مصر تنفذ حكم القضاء في قاتل الطالبة نيرة أشرف

نفذت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام في الشاب محمد عادل، الذي قتل الطالبة نيرة أشرف، العام الماضي، أمام جامعة المنصورة التي تدرس بها، إثر رفضها الارتباط به.

ونُفّذ الحكم في سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، شمال شرقي دلتا النيل، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، بينما تصدّر “إعدام محمد عادل” التفاعلات على تويتر ومحرك بحث غوغل في مصر.

جنايات المنصورة : تنفيذ حكم الإعدام في قاتل الطالبة نيرة أشرف

نفذ سجن جمصة الأربعاء حكم الإعدام علي محمد عادل قاتل الطالبة #نيرة_أشرف أمام بوابه كلية الآداب بجامعة المنصورة بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم علي حكم اعدامه الصادر من محكمه جنايات المنصورة.#أ_ش_أ|#MENA pic.twitter.com/tTZqIozOwx — وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) (@mena_arabic) June 14, 2023

ولم تستمر محاكمة الجاني سوى يومين، في يونيو/حزيران 2022، بعد القبض عليه وإقراره بجريمته.

وفي التاسع من فبراير/شباط الماضي، رفضت محكمة النقض المصرية الطعن المقدَّم من الجاني، وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات.

محطات المحاكمة من الجريمة لتنفيذ حكم الإعدام.. الفصل الأخير فى قضية #نيرة_أشرف pic.twitter.com/cES3ZeHdyv — اليوم السابع (@youm7) June 14, 2023

وتصدّر خبر تنفيذ حكم الإعدام مواقع التواصل في مصر، وسط احتفاء من المتابعين، ومطالبات بتحقيق العدالة الناجزة بحق الجناة الذين ارتكبوا جرائم مماثلة.

وأثارت القضية جدلًا وغضبًا بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وزاد من انتشار القضية وقوع جرائم مماثلة في مصر وخارجها.

اليوم انتصر الحق ع الباطل انتصر فيه اولي الالباب والابصار والافئدة

بتنفيذ حكم الاعدام ع المجرم القاتل محمد عادل تم اعدام الباطل و الموالين له

اه تتصوروا كان في مبررين للباطل واصواتهم عاليه جدا

اليوم تنام اسرة نيره اشرف في هدوء وراحه

الله يرحمك و يجعل مأواكي الجنة

#نيره_اشرف pic.twitter.com/2yUiJfie3c — hala (@HalaElZieny) June 14, 2023

ففي أغسطس/آب الماضي، قُتلت سلمى بهجت، الطالبة بكلية الإعلام في أكاديمية الشروق، بعد تلقيها 17 طعنة من الجاني إسلام محمد، بالقرب من محكمة الزقازيق في محافظة الشرقية شمالي مصر، بعد رفض المجني عليها الارتباط به.

وقال الجاني بعد القبض عليه، إنه نفذ جريمته على غرار ما حدث مع طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

اللحظات الأخيرة في حياة محمد عادل قاتل نيرة أشرف pic.twitter.com/Bpy9jbFIdt — كايرو لايف – Cairo live (@cairolive24) June 14, 2023

وفي الأردن، قُتلت طالبة تدعى إيمان رشيد، على يد شاب، بعد تعرضها لإطلاق النار داخل مبنى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بشمالي العاصمة عمّان، بعد أيام من مقتل نيرة أشرف.

وتداول المتابعون نص رسالة تهديد وصلت إلى الضحية قبل وقت قصير من تعرضها لإطلاق النار جاء فيها “بكرة رح أجي إحكي معك، وإذا ما قبلتي رح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت”.

الثلاثاء المقبل.. أسرة نيرة أشرف تتقبل العزاء بعد إعدام محمد عادل

للتفاصيل: https://t.co/T1DLZvNYR5 pic.twitter.com/CuyqGJbshx — ساميه الديب (@samya123gmailc3) June 14, 2023

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل محمد سمير خطيبته خلود درويش، بمحافظة بورسعيد شمالي مصر، شنقًا داخل منزلها، عقب الاعتداء عليها، بعد سلسلة من المطاردات والتهديدات بقتلها إذا رفضت استكمال خطبتهما بسبب خلافات سابقة بينهما.

وخلال عام 2021، سجل مرصد جرائم العنف، وفقًا لمؤسسة “إدراك” للتنمية والمساواة المصرية، 813 جريمة عنف ضد النساء والفتيات مقارنة بـ415 جريمة في العام السابق له. ورصدت المؤسسة غير الحكومية أن الجرائم شملت “296 حالة قتل نساء وفتيات في مختلف الأعمار”.