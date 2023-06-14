دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية خلال 2022

أكد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، أن صادرات تل أبيب العسكرية بلغت 12.5 مليار دولار خلال عام 2022، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما ذهب ربع المبيعات إلى دول عربية وقّعت معها مؤخرًا اتفاقات تطبيع.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على صادرات “الصناعات الدفاعية” وتمنح الموافقات عليها، إن واحدة من كل أربع صفقات تعلقت بأنظمة الطائرات المسيّرة بينما شكّلت “الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي” 19% من مجمل الصادرات.

وبحسب بيانات الوزارة فإن الصادرات تضاعفت خلال السنوات التسع الماضية.

Israel sets new record in defense exports: The scope of Israel’s defense exports reached $12.5 billion in 2022, the highest figure to date. Israeli defense exports have doubled in less than a decade and increased by 50% in 3 years. pic.twitter.com/QYX42RuRwT — Ministry of Defense (@Israel_MOD) June 14, 2023

وأظهرت البيانات المتعلقة بمناطق التصدير وجود قفزة نوعية في الصادرات إلى الدول العربية التي وقّعت مع إسرائيل اتفاقيات تطبيع.

وبلغت عائدات الصادرات 853 مليون دولار إلى هذه الدول في العام 2021، مقابل 2.96 مليار دولار في العام 2022، لترتفع من 9 إلى 24% من إجمالي هذه الصادرات.

ووقّعت إسرائيل منذ عام 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب بوساطة أمريكية.

وسبق أن وقّعت كل من مصر (1979) والأردن (1994) معاهدتَي سلام مع إسرائيل، ولا تزال تل أبيب تحتل أراضي في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو 1967.

وقال المدير العام لوزارة الدفاع إيال زامير في بيان “يزيد عدم الاستقرار العالمي من الطلب على أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والطائرات المسيّرة والصواريخ، نعمل باستمرار للحفاظ على قدراتنا وتعزيزها”.

ومن المقرر أن يوافق البرلمان الألماني، الأربعاء، على شراء أنظمة دفاع جوي إسرائيلية من طراز سهم-3 في صفقة تقدر قيمتها بنحو 4.3 مليارات دولار.

وتأتي الصفقة مع ألمانيا وسط تحرك الدول الأوربية لتعزيز قدرتها الدفاعية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومن المنتظر أن يتم تمويل الصفقة من الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه للجيش الألماني بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا البالغة قيمته 100 مليار يورو.

وتم تصميم سهم-3 لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض.