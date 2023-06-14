محطة للطاقة الشمسية في مدينة طرابلس اللبنانية تغطي احتياجات 1000 بيت بالكهرباء (فيديو)

قال سكان في مدينة طرابلس شمالي لبنان إن مشروع الطاقة الشمسية الذي تم افتتاحه مؤخرًا في المدينة يمثل مشروعًا ناجحًا بالمقاييس كلها، لأنه يساعد سكان المدينة على الاستفادة من خدمات التيار الكهربائي بعد معاناة طويلة مع حالات الانقطاع المتكررة.

وقالت سيدة من سكان المدينة، “كنا ننتظر هذا المشروع منذ سنوات، والأمر أصبح ضرورة في الأيام الأخيرة بعدما تم الاقتصار على الاستفادة من خدمات التيار الكهرباء خلال ساعتين أو أقل خلال اليوم”.

وأضافت سيدة أخرى أن المشروع جاء في وقته “خلال هذه الأيام الصعبة التي تواجه فيها لبنان أزمات متتالية”، مشيرة إلى أنه رغم الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي فإن الفاتورة الشهرية ظلت مرتفعة جدًا.

وقال مواطن آخر من المدينة “لا يمكننا إلا أن نثمن هذه المبادرة الوطنية التي قام بها مواطن مغترب من أهالي طرابلس”، مشيرًا إلى أنه يجب اعتماد مشاريع أخرى مشابهة في المدينة وباقي المدن اللبنانية بما في ذلك العاصمة بيروت.

وقال صاحب المشروع “أنا من أبناء لبنان المغتربين في الخارج، وهذا المشروع كان محصلة عمل سنة كاملة مع مجموعة من الأشخاص الغيورين على مدن الشمال اللبناني”.

وأضاف في البداية كان التخطيط يقتصر على تمكين 150 بيتًا بالطاقة الكهربائية، لكن اليوم تمكنا من تغطية احتياجات 1000 بيت بالطاقة الكهربائية.

وتابع قائلًا “ميزة هذا المشروع أنه سيكون مشروعًا صديقًا للبيئة، وسيساعد سكان طرابلس على توفير حوالي 80% من الفاتورة الشهرية للكهرباء”.

وناشد المواطن اللبناني المغتربين جميعهم ورجال الأعمال إلى ضرورة تعميم هذه التجربة في المدن اللبنانية كافة.