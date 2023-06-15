أردوغان: المعارضة لم تقبل نتائج الانتخابات الرئاسية حتى الآن (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المعارضة في البلاد لم تتقبل نتائج الانتخابات الرئاسية حتى الآن، وما زالت تستهدف حزب العدالة والتنمية الحاكم وتكيل الاتهامات الزائفة له، على حد قوله.

وحصل أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية على 52.18% من الأصوات، مقابل 47.82% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق الهيئة العليا للانتخابات.

وأضاف الرئيس التركي خلال في خطاب ألقاه، مساء الأربعاء، عقب رئاسته اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة أن انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي جعلها أكثر قوة، مشيرًا إلى أن الشعب التركي رفض بإرادته في 14 و28 مايو/أيار الماضي مقترحات العودة إلى النظام البرلماني السابق.

وطالب أردوغان المعارضة في البلاد باحترام الإرادة الوطنية، وأن يعلموا أن إرادة الشعب هي الحاكمة.

يحدث الآن | مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان https://t.co/O00SLwoneL — TRT عربي (@TRTArabi) June 14, 2023

وقال إن استمرار رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو في زعامة الحزب حتى الآن “غير مفهوم”، مشيرًا إلى أنه لا مكان لمثل “هذه العقلية” في المئوية الثانية للجمهورية التركية.

وأكد الرئيس التركي أن حكومته ستبذل قصارى جهدها لتحقيق مطالب الشعب “دون تمييز”، واستطرد: نريد أن نبدأ المئوية الثانية لجمهوريتنا بتوجيه من دستور مدني حر شامل تتبناه فئات المجتمع كله.

وقال أردوغان إن المساعدات النقدية المقدمة لمنكوبي الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد بلغت 61 مليار ليرة (نحو 2.65 مليار دولار).

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، وتبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا كبيرًا.