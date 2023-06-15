قائد بقوات الدعم السريع: حميدتي يقاتل مع جنوده ونسيطر على 70% من القيادة العامة (فيديو)

قال القائد الميداني بقوات الدعم السريع المقدم الفاتح قرشي إن الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) لا يزال يقاتل مع جنوده في الجبهات الأمامية، ولا يهمه الظهور في وسائل الإعلام.

وأضاف قرشي في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن حميدتي هو من يقود المعارك في الجبهات الأمامية ويخطط لها بمعية مساعديه.

وتابع أن “قوات الدعم السريع متمركزة في المناطق الحيوية جميعها في ولاية الخرطوم، وهي تسيطر على 70% من القيادة العامة. في حين أن البرهان لا يستطيع أن يخرج منها، ويتحرك في مساحة لا تتجاوز 20% وسط حماية أمنية مشددة”.

وقال القائد الميداني بقوات الدعم السريع إن “حميدتي غير معني بالظهور أمام الإعلام بقدر ما هو مهتم بتحقيق قضيته الأولى وأهدافه الكبرى”.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت نقابة أطباء السودان أن عدد الضحايا بين المدنيين منذ بداية الاقتتال ارتفع إلى 958 وفاة، و4 آلاف و746 إصابة، بحسب بيان نشرته النقابة غير الحكومية عبر حسابها على “فيسبوك”.

وأضافت نقابة أطباء السودان أن الوضع الكارثي في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور هو الأسوأ على الإطلاق لدرجة تعذر حصر أعداد الضحايا هناك لخروج مستشفيات المدينة جميعها عن الخدمة.

وحول السيناريوهات المتوقعة للعمليات العسكرية أو السياسية سواء في العاصمة الخرطوم أو باقي الولايات السودانية الأخرى، قال قرشي إن قوات الدعم السريع لا تريد الكشف عن خططها العسكرية للتعامل مع قادة الجيش، وإن هدف حميدتي الأساس يتمثل في “تحقيق التحول المدني في السوداني والقضاء على عصابة المؤتمر الوطني”، على حد قوله.

وقال قرشي إن ثمة “ميليشيات ترتدي زي الدعم السريع لا تنتمي إلينا تروع المواطنين في الخرطوم”.

وقال منذ بداية الحرب “تم ضبط مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون لقسم المخابرات التابع للفريق أول عبد الفتاح البرهان يقومون بعملية ترويع السكان ونهبهم”، على حد وصفه.

“اقتحام منازل السودانيين وضربهم”.. رد قائد ميداني بقوات الدعم السريع على الاتهامات ومقاطع اقتحام جنود لمنازل في #السودان؟ #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ihT5pHTgh8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 14, 2023

وتابع قرشي أن “مخابرات البرهان جندت هذه الميليشيات المسلحة ووزعت عليهم زي الدعم السريع بهدف القيام بعملية نهب واسعة وتشويه صورة الدعم السريع في السودان”.

وأضاف “لقد تم ضبط المئات من هؤلاء الأشخاص، وسيتم تقديمهم قريبًا أمام وسائل الإعلام لمعرفة حقائق الأمر”.

وقال فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إن أكثر من مليوني سوداني تركوا منازلهم خلال أقل من شهرين بسبب الصراع في السودان.