السودان.. الجيش يدعو المواطنين لمغادرة منازلهم القريبة من تمركز الدعم السريع (فيديو)

دعا عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد القائد العام للجيش ياسر العطا المواطنين الذين يسكنون قرب منازل تحتلها قوات الدعم السريع، إلى الابتعاد عنها؛ “لأن الجيش سيهاجمها في أي مكان”، على حد قوله.

وقال العطا في تسجيل مصور، اليوم الجمعة، إنه إذا احتلت قوات الدعم السريع منزلا فإنه يتعين على المواطنين الابتعاد عنه قدر الإمكان لأن الجيش سيستهدف تلك القوات هناك.

ودعا العطا السودانيين إلى مؤازرة الجيش قائلا إنه “عندما تكون المعركة محدودة يتولاها الجيش لوحده، لكن المعركة الآن معركة أمة ولا بد أن تخوضها كل الأمة”، على حد وصفه.

وأضاف العطا في خطابه المصور أمام حشد من الجنود في مكان لم يحدَّد أن “المعركة الآن معركة أمة ولا بد أن تخوضها كل الأمة بما فيها القوى السياسية التي يوجد بها شرفاء رغم وجود “تعفن ووسخ داخلها”، بحسب تعبيره.

#Sudan Situation Update: May 2023 | Fighting Rages Amid Ceasefire Talks Read it here ▶️ https://t.co/191JQIsWSL pic.twitter.com/Yn4iTcQ4DB — Armed Conflict Location & Event Data Project (@ACLEDINFO) May 26, 2023

القتال في السودان

ويستمر القتال بين الطرفين المتحاربين بعد دخوله الشهر الثالث، حيث أفاد ‏مراسل الجزيرة مباشر، بتبادل القصف المدفعي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الجمعة، بشارع الغابة غربي الخرطوم.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف اليوم الجمعة، مواقع لقوات الدعم السريع بمنطقة الكدرو شمال مدينة الخرطوم بحري.

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، اندلع فجأة قتال شرس بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد خلافات بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع.

Since conflict broke out two months ago in Sudan, one million children have been displaced, hundreds have been killed and injured, and many are in urgent need of humanitarian assistance. As the situation worsens, this is how UNICEF is supporting. https://t.co/x3dzHqZICb — UNICEF (@UNICEF) June 15, 2023

وأثّر النزاع غير المسبوق في كل مناحي الحياة في البلاد التي كانت تعيش أوضاعا سياسية متأزمة وأزمات اقتصادية ومعيشية، حيث يعاني السكان من نقص في المواد الغذائية والخدمات الأساسية خصوصا الطبية منها، إذ إن ثلاث أرباع المستشفيات في مناطق القتال أصبحت خارج الخدمة.

وتسببت الاشتباكات المستمرة بين الطرفين المتنازعين في مقتل أكثر من 2000 شخص وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد) إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى من ذلك بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.





كما تسببت المعارك التي تتواصل من دون أي أفق لحلّ، في حركة نزوح غير مسبوقة في البلاد؛ إذ فرّ أكثر من 2.2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم إلى دول الجوار، وفق أحدث بيانات منظمة الهجرة الدولية.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن أكثر من مليون طفل نزحوا في الشهرين الماضيين جراء النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن زهاء 25% منهم هم في إقليم دارفور.

وقالت المنظمة في بيان الخميس إن “أكثر من مليون طفل نزحوا جراء شهرين من النزاع في السودان”، مشيرة إلى أنها تلقت تقارير “عن مقتل أكثر من 330 طفلا وإصابة أكثر من 1900” وحذّرت من أن “الكثيرين غيرهم يواجهون خطرا جسيما” جراء النزاع.