بقلوب مثقلة.. أول فوج حجيج سوداني يغادر إلى الأراضي المقدسة (فيديو)

بدأت المجموعة الأولى من الحجاج السودانيين رحلتها يوم الأربعاء (14 يونيو/ حزيران) من مدينة بورتسودان شرقي البلاد، إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وسط ظروف الحرب التي تعيشها البلاد.

وبقلوب مثقلة غادر الفوج السوداني بلاده، في ظل ظروف غير مسبوقة في البلاد، بعد أن اندلع القتال فجأة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى فوضى عارمة في البلاد التي كانت تعاني أصلًا.

وكان التوتر هو السائد قبل اندلاع القتال، بعد أن اتخذ رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إجراءات حلّ بموجبها مؤسسات الحكومة المدنية التي تشكلت عقب الثورة برئاسة عبد الله حمدوك.

ومنذ ذلك الوقت دخلت البلاد في حالة شدّ وجذب بين التيارات السياسية السودانية المتباينة، حتى ظهر إلى العيان الخلاف بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وانزلق إلى قتال عنيف احتدم في ولايات عديدة بالسودان وخاصة إقليم دارفور بغرب البلاد.

انتقال الحركة إلى بورتسودان

وتحولت مدينة بورتسودان -الميناء الرئيس للبلاد- التي تبعد عن الخرطوم نحو 900 كيلومتر، إلى خلية نخل وأصبحت قبلة للسفارات والمنظمات الأممية لسهولة الحركة من خلالها وقرب المسافة بينها وبين ميناء جدة في السعودية.

وتمت عمليات إجلاء الأجانب في السودان من خلال عمليات لوجستية ضخمة، واستلام المعونات الإنسانية عن طريق بورتسودان، كما غادر الحجيج السودان الآن إلى الحج عن طريقها.

وأقيمت مراسم لمغادرة الفوج الأول من الحجاج، وخطب فيهم مسؤول وزارة الشؤون الدينية، ودعا “لإصلاح الحال في البلاد” وأوصى الحجاج بالدعاء للبلاد لتفريج الكرب عنها وهم في الرحاب المقدسة.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني قد أعلن في وقت سابق اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لأعمال الحج بالسودان، هذا العام، وسط ظروف بالغة التعقيد تشهدها البلاد.

وأصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء عثمان حسين عثمان قرارا تم بموجبه إجازة توصية اللجنة العليا لتأمين انسياب السلع والمواد الإستراتيجية والمشتقات البترولية والخدمات المتعلقة بإجراءات الحج لعام 1444هـ.

وشرع المجلس الأعلى للحج والعمرة في إصدار تأشيرات حجاج السودان لحج هذا العام من مقر أمانة الحكومة بمدينة بورتسودان، وذلك بعد استعادة وتفعيل نظام الحج الإلكتروني كاملًا.