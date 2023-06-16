“مشاهد استثنائية”.. طلبة كويتيون يرصدون النجوم في صحراء السالمي (فيديو)

شهدت صحراء السالمي في الكويت أول رحلة علمية طلابية لرصد النجوم أطلق عليها اسم “أسترلاب – سماء الكويت”.

ونشرت جامعة الكويت عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، أمس الخميس، مشاهد من الرحلة التي نظمها طلاب الجامعة وطالباتها بالتعاون مع مركز التقدم العلمي، واستمرت يومي 9 و10 يونيو/حزيران الجاري.

لأول مرة صحراء السالمي احتضنت طلبة وطالبات #جامعة_الكويت في رحلة رصد النجومhttps://t.co/rIls7fYDDI pic.twitter.com/KHXKXUAzMR — Kuwait University جامعة الكويت (@K_University) June 15, 2023

وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي “مشاهد استثنائية” للنجوم عبر الأجهزة المختصة، ومشاركة الطلبة والطالبات في محاضرة ميدانية أقيمت حول الموضوع في الصحراء.

لأول مرة صحراء السالمي احتضنت طلبة وطالبات #جامعة_الكويت في رحلة رصد النجومhttps://t.co/rIls7fY5Oa pic.twitter.com/naMrBH6Yfj — Kuwait University جامعة الكويت (@K_University) June 15, 2023

وقال مسؤول في الجامعة إن مشاركة طلبة جامعة الكويت وطالباتها في مثل هذه “الرحلة التعليمية والممتعة التي تعد الأولى من نوعها، تثري حصيلتهم الثقافية والعلمية حول علم الفلك وعلم المناخ والأرصاد الجوية من خلال إلقاء نظرة على سماء الكويت، واستكشاف العديد من الأجرام السماوية والنجوم والمذنّبات والمجرات”.