نيوزويك: إسرائيل تخشى أن تصل الأسلحة الأمريكية الموجهة لأوكرانيا إلى إيران وحماس

نقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن قائد عسكري رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي، أن تل أبيب قلقة من مخاطر الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة ودول غربية لأوكرانيا أن “ينتهي بها المطاف في أيدي أعداء إسرائيل في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران”.

وقال القائد الإسرائيلي، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن تحويل الأسلحة مثل نظام الصواريخ المضادة للدبابات (جافلين) يمثل مصدر تهديد حقيقي في أية معركة مسلحة تخوضها إسرائيل.

وأضاف أن التشكيلات الموالية لروسيا كانت مدفوعة بنقل الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها بسبب العلاقة الدفاعية الوثيقة بين موسكو وطهران، في حين أن العناصر الموالية لأوكرانيا كانت مدفوعة إلى حد كبير بالمال لتهريب الأسلحة.

وأوضح القائد الإسرائيلي لنيوزويك قائلًا “المشكلة هي أننا قلقون للغاية من أن تقع بعض هذه الأسلحة المتطورة في أيدي حزب الله وحماس”. مضيفًا أن الطريق الرئيس لنقل هذه الصواريخ كان عبر البحر الأسود إلى البحر المتوسط.

وقال مصدر آخر لنيوزويك يعمل في مخابرات دولة أجنبية، إن طائرة نقل روسية أنزلت شحنة أسلحة في العاصمة الإيرانية طهران خلال شهر أغسطس/آب الماضي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار. مؤكدًا أن الأسلحة تشمل صواريخ جافلين أمريكية الصنع والجيل التالي من الأسلحة الخفيفة المضادة للدروع من المملكة المتحدة.

وقدّم المصدر ذاته صور الأقمار الصناعية لتأكيد المعلومات، وقال إنه تم توفير هذه الأسلحة لإيران مقابل تزويد روسيا بطائرات دون طيار لاستخدامها في أوكرانيا.