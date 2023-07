ما سر “الصحوة” التي تسبق موت الإنسان؟ علماء يكشفون خفايا اللحظات الأخيرة

يقول علماء إن صحوة الموت هي حالة الصفاء الذهني، واستعادة القوى العقلية والجسدية التي تنتاب شخصًا ما قبيل وفاته، بعد رحلات من المرض والمعاناة، قد تصل إلى حد الغياب عن الوعي مُددًا طويلة.

ويُعرّف أندرو بيترسون المتخصص في مجال أبحاث الوعي والأخلاقيات الحيوية بجامعة جورج ميسون هذه الظاهرة بأنها “استعادة الوظائف الذهنية مثل القدرة على الحديث والتواصل مع الآخرين بشكل غير متوقع”.

ويقول إن أهم ما يلاحظه المحيطون بالمريض في هذه المرحلة هو ما يطلَق عليه “عودة الشخص إلى سابق عهده”. ويضيف “المسألة لا تتعلق بإدراك البيئة المحيطة فحسب، بل إن المريض وهو على حافة الموت يدرك طبيعة علاقته الحقيقية بالآخرين”. ويعطي بيترسون مثالًا بأن المرضى في هذه الأثناء يستخدمون أسماء التدليل، بل ويطلق بعضهم النكات.

Surges of activity in the dying human brain could hint at fleeting conscious experiences https://t.co/P8i4e2CJal

ويرى بيترسون أن صحوة ما قبل الموت تثبت أن الشبكات العصبية التي تساعد على استعادة الوظائف الذهنية، تظل تعمل حتى اللحظات الأخيرة، رغم الاعتقاد السائد بأنها تتوقف قبل الموت.

ولكنه استطرد أن الدراسات المتعلقة بهذه الظاهرة ما زالت في مراحلها الأولية، موضحًا أن ما يحدث داخل المخ أثناء الوفاة أو التغيرات التي تطرأ على مخ الشخص في تلك اللحظات ويؤدي إلى حدوث هذه الصحوة، ما زالت غير واضحة.

يقول الباحث كريستوفر كير مدير مركز رعاية المسنين والرعاية التلطيفية في بافالو بولاية نيويورك الأمريكية إن حالات الصفاء الذهني التي تنتاب المئات من المصابين بأمراض عضال في المراحل الأخيرة من حياتهم، تحدث عادة خلال الأيام القليلة الأخيرة قبل الوفاة.

وبحسب دراسة أجراها فريق بحثي من جامعة ميشيغان الأمريكية، ونشرتها الدورية العلمية “بروسيدنجز أوف ناشونال أكاديمي أوف ساينس” (PNAS) الشهر الماضي، لاحظ العلماء فورة في النشاط العقلي المنتظم لاثنين من بين أربعة مرضى في حالة غيبوبة بعد فصلهم عن أجهزة التنفس الصناعي.

Do not go gently into that good night: The dying brain and its paradoxically heightened electrical activity | Proceedings of the National Academy of Sciences https://t.co/l0k0zJ8uQ9

— Manuel Martín-Loeches (@mmartinloeches) May 30, 2023