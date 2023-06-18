جمهور الجزيرة مباشر: الحروب والصراعات والأنظمة الدكتاتورية السبب في تفشي الهجرة غير الشرعية

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع غرق مركب للهجرة انطلق من ليبيا عبر إرسال مقاطع فيديو للخط الساخن الخاص بالقناة.

حيث قال مشاركون إن الدول الأوربية تحاول وضع حاجز لمنع المهاجرين من الوصول إليها عوضًا عن إيجاد حل جذري يبقيهم في أوطانهم، على حد قولهم.

ورأى مشاركون أن أسباب الهجرة غير الشرعية تتمثل في هروب الناس من الحروب والصراعات والأنظمة الدكتاتورية في بعض الدول العربية منها والإفريقية.

وقال متابعون إن الهجرة فرار من المعاناة والآلام، ومن وضع اجتماعي واقتصادي وصحي متردٍ للوصول إلى أرض النجاة.

ورأى آخرون أن الأسباب تتمثل في عدم وعي المسؤولين بشعوبهم والاهتمام بشبابهم وسعيهم وراء النفوذ والكراسي وحصد الأموال في حساباتهم على حساب الشعب، على حد وصفهم.